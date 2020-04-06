Офис Президента поздравил Ирину Билык с юбилеем: сеть не очень оценила этот жест

Под самым поздравлением в Фейсбуке собралось уже более тысячи комментариев: в основном они иронически насмешливые или агрессивны.

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Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они – о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!

– поздравили в ОП Билык.