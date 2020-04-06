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      Офис Президента поздравил Ирину Билык с юбилеем: сеть не очень оценила этот жест

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      Ирине Билык сегодня 50 лет / Фейсбук Ирины Билык

      На странице Офиса Президента в Фейсбуке появилось поздравление певицы Ирины Билык с юбилеем. Пользователи соцсетей не оценили стараний и назвали это неуместным.

      Под самым поздравлением в Фейсбуке собралось уже более тысячи комментариев: в основном они иронически насмешливые или агрессивны.

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      Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они – о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!
      – поздравили в ОП Билык.

       
      Пользователи просят обратить внимание на насущные вопросы / Скриншот фейбсук-страницы ОП
       
      Среди типичных реакций в соцсетях – непонимание, почему для Билык выделили место в ленте страницы Офиса Президента, и почему этого не делали для других знаменитых юбиляров.

      Вспоминают и крылатые фразы бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

      Вспоминают в этой ворохе реакций и политические взгляды Билык и концерты в России. Пользователи из категории "за 25" помнят и ее концерты в поддержку "Партии регионов" в 2004 году.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Ирина Билык
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