Офис Президента поздравил Ирину Билык с юбилеем: сеть не очень оценила этот жест
На странице Офиса Президента в Фейсбуке появилось поздравление певицы Ирины Билык с юбилеем. Пользователи соцсетей не оценили стараний и назвали это неуместным.
Вспоминают и крылатые фразы бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.
Вспоминают в этой ворохе реакций и политические взгляды Билык и концерты в России. Пользователи из категории "за 25" помнят и ее концерты в поддержку "Партии регионов" в 2004 году.
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