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      Офис Президента создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов: кто отказался

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      Михаил Ткач и Даниил Яневский отказались работать в Совете по вопросам свободы слова при ОП
      Михаил Ткач и Даниил Яневский отказались работать в Совете по вопросам свободы слова при ОП / Коллаж 24 канала

      Журналисты Михаил Ткач (проект "Схемы", Радио Свобода) и Даниил Яневский (Skrypin.ua) отказались работать в Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Офисе Президента.

      Зато в ОП отметили, что вместо них в Совет будут приглашены те, кто занял следующие места по результатам рейтингового голосования.

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      Почему отказался Михаил Ткач?

      Ткач на своей странице в Facebook подтвердил, что его приглашали на учредительное собрание по избранию членов Совета, но он отказался прийти. К тому же, в состав Совета Ткача выбрали без его же ведома.

      Все идет к тому, что это будет очередная бюрократическая надстройка. Декларация без намерений. То, как этот Совет был создан, не дает оснований считать, что от него будет польза. Хотите о свободе слова? Тогда подумайте, что президент сделал для того, чтобы палачи чувствовали себя в опасности, а журналисты – в безопасности?,
      – написал он.

      Почему отказался Даниил Яневский?

      Яневский тоже отказался от своего участия в Совете по вопросам свободы слова. И прокомментировал это так: "Мой принцип остается неизменным – служить вам, а не служить государству". Причин несколько, отметил Яневский:

      • Я не понимаю политического курса новой законной и легитимной власти. Тем более, если представители не считают нужным ознакомить с ее основными точками украинскую общественность.

      • Я не являюсь представителем ни одного СМИ, зато я являюсь учредителем общественной организации и вообще уже давно достиг пенсионного возраста.

      • По моему мнению, никакой проблемы со свободой слова в нашем государстве не существует.

      • Мой жизненный опыт предостерегает иметь любые дела с государством.

      • Действия нового политического руководства напоминают попытки провести дорогой евроремонт в здании, которое давно и безвозвратно сгнило.

      Смотрите видео: как Яневский объяснил свой отказ в участии в Совете

      Кто вошел в состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов?

      Членами совета от медиасообщества стали Наталья Гуменюк, Вадим Миськый, Наташа Влащенко, Павел Елизаров.

      От общественных медийных организаций членами совета стали: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Диана Дуцик, Тарас Шевченко, Татьяна Попова, Александр Бурмагин.

      От офиса Президента в Совет вошел Максим Кречетов, от НСЖУ войдет Сергей Томиленко, а от медиапрофсоюза Сергей Штурхецкий.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Журналисты Медиа СМИ Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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