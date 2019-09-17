Офис Президента создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов: кто отказался

Журналисты Михаил Ткач (проект "Схемы", Радио Свобода) и Даниил Яневский (Skrypin.ua) отказались работать в Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Офисе Президента.

Зато в ОП отметили, что вместо них в Совет будут приглашены те, кто занял следующие места по результатам рейтингового голосования.

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Почему отказался Михаил Ткач?

Ткач на своей странице в Facebook подтвердил, что его приглашали на учредительное собрание по избранию членов Совета, но он отказался прийти. К тому же, в состав Совета Ткача выбрали без его же ведома.

Все идет к тому, что это будет очередная бюрократическая надстройка. Декларация без намерений. То, как этот Совет был создан, не дает оснований считать, что от него будет польза. Хотите о свободе слова? Тогда подумайте, что президент сделал для того, чтобы палачи чувствовали себя в опасности, а журналисты – в безопасности?,

– написал он.

Почему отказался Даниил Яневский?

Яневский тоже отказался от своего участия в Совете по вопросам свободы слова. И прокомментировал это так: "Мой принцип остается неизменным – служить вам, а не служить государству". Причин несколько, отметил Яневский:

• Я не понимаю политического курса новой законной и легитимной власти. Тем более, если представители не считают нужным ознакомить с ее основными точками украинскую общественность.

• Я не являюсь представителем ни одного СМИ, зато я являюсь учредителем общественной организации и вообще уже давно достиг пенсионного возраста.

• По моему мнению, никакой проблемы со свободой слова в нашем государстве не существует.

• Мой жизненный опыт предостерегает иметь любые дела с государством.

• Действия нового политического руководства напоминают попытки провести дорогой евроремонт в здании, которое давно и безвозвратно сгнило.

Смотрите видео: как Яневский объяснил свой отказ в участии в Совете

Кто вошел в состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов?

Членами совета от медиасообщества стали Наталья Гуменюк, Вадим Миськый, Наташа Влащенко, Павел Елизаров.

От общественных медийных организаций членами совета стали: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Диана Дуцик, Тарас Шевченко, Татьяна Попова, Александр Бурмагин.

От офиса Президента в Совет вошел Максим Кречетов, от НСЖУ войдет Сергей Томиленко, а от медиапрофсоюза Сергей Штурхецкий.