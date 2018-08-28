Офис в центре Киева захватили неизвестные со спецсредствами, были слышны взрывы: видео

В центре Киева несколько десятков человек в шлемах и со спецсредствами захватили офис адвокатской компании. Они на глазах у испуганных прохожих вырезали дверь болгаркой, применяли слезоточивый газ, а позже в помещении было даже слышны взрывы.

Об этом информируют пользователи в соцсетях.

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На Воздвиженке взрыв в офисе. Если правильно подслушала, из проезжающего бусика кто-то что-то бросил по двери. Никто не пострадал, но куча полиции. Пишут, что это была попытка рейдерского захвата – люди в масках выбили дверь,

– отметила в Facebook пользователь Татьяна Гонченко.

В Facebook-сообществе "Наш Киев" пишут, что позже него нескольких молодых людей спортивного телосложения.

"Люди, которые забаррикадировались в здании, оказали сопротивление. В ход пошли палки и огнетушители. Затем полицейские вывели из здания остальных участников конфликта и посадили их в автозаки", – добавили в сообществе.