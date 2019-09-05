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      Офис в Киеве в пятерке лучших офисов мира: фото дизайнерского проекта

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      Проект украинской дизайн студии Yakusha попал в пятерку лучших интерьеров и претендует на престижную премию Dezeen Awards 2019.

      Журнал об архитектуре и дизайне Dezeen обнародовал список претендентов на получение его собственной премии. Среди номинантов на звание лучшего интерьера 2019 года есть проект украинской студии Yakusha – офис Ya Vsesvit.

      По теме: 6 украинских студий, которые движут вперед дизайн

      Что известно о проекте? Пространство Ya Vsesvit от Yakusha Design & Architecture Studio – это лекторий и ивент-пространство площадью примерно 200 квадратов для людей, причастных к дизайну.

      В пространстве также предусмотрены кухня, туалет с душем и складские помещения. Он расположен на улице Тютюнника неподалеку от центра Киева.

      Дизайнер Виктория Якуша вместе с командой задумывала его как творческий центр для архитекторов, дизайнеров и тех, кто работает в смежных сферах.

      Пространство Ya Vsesvit от Yakusha Design & Architecture Studio: смотрите фото

       

      Все фото: The Village Ukraine

      Проект студии номинирован в категории Small workspace interior.

      В лонглисте Dezeеn Awards 2019 были представлены проекты трех украинских студий.

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      Теги: Дизайн Новости недвижимости Знай наших! Идеи для интерьера Офисные центры Награды Новости недвижимости Украины Фотоновости
      Источник: 24 канал
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