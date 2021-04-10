Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що після деокупації Криму Україна не депортуватиме звідти росіян. Такі дії були б порушенням прав людини.

Що заявив Жовква

Заступник Андрія Єрмака пояснив, якщо Україна примусово виселятиме росіян з півострова, то світ вважатиме її такою ж, як і Росію. Цього, за словами Жовкви, допустити не можна.

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Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може,

– наголосив політик.

Він додав, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх домівок після звільнення півострова. За словами політика, це не лише кримські татари, адже після російської окупації в Україну втікали люди різних національностей.

"З цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями. Я порушив це питання під час зустрічі з профільним комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович", – зауважив Жовква.

Політик наголосив, що громадським організаціям слід активніше працювати. Адже Місія Червоного Хреста досі не може зайти у Криму, через російський недопуск.

Що відомо про деокупацію Криму