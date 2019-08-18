Офісна робота може загнати до могили, – Die Zeit

Вчені дослідили, як спосіб роботи і кількість робочих годин впливають на здоров'я працівника. Дані досліджень виявилися вражаючими.

"Робота може бути небезпечною не тільки на будівництві. У яких випадках офісна робота негативно позначається на здоров'ї?" – ставить питання німецьке газета Die Zeit.

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"Статистично ризик нещасного випадку на робочому місці зростає у міру збільшення кількості робочих годин, – зазначає журналістка видання Лінда Фішер. – При цьому не має значення, працюєте ви в майстерні чи в офісі. Про це свідчить проведений ученими Університету Гонконгу аналіз більш ніж 240 досліджень, присвячених впливу роботи на здоров'я. Згідно з ним, разом із збільшенням кількості робочих годин зростає і ризик розвитку діабету 2-го типу, а також психологічних проблем, таких як депресії та тривожні стани. Той, хто працює довше, дотримується менш здорового способу життя: такі люди частіше курять, п'ють більше алкоголю, гірше харчуються і менше рухаються. І ще – той, хто довго працює, часто погано спить, а порушення сну сприяє збільшенню ймовірності нещасних випадків".

Дослідження, проведене у 2005 році вченими Медичної школи Масачусетського університету, показало, що у співробітників, які регулярно працюють понаднормово, ризик травмування на 61% більший, ніж в інших.

Ті, хто регулярно перевищують встановлений законом 8-годинний робочий день і працюють більше 55 годин на тиждень, підвищують ризик виникнення інсульту чи інфаркту. Такі результати дослідження, опублікованого ще в 2015 році в медичному журналі The Lancet,

– передає видання.

Автор зазначає, що люди, які відповідають на електронні листи з робочих питань після закінчення робочого дня, готуються до наступного робочого дня чи, наприклад, розмовляють по телефону з керівництвом, це має відчутні наслідки.

У репрезентативному опитуванні Федерального відомства Німеччини з охорони праці та виробничої медицини респонденти, які відповідали на робочі запити після закінчення робочого дня, частіше скаржилися на біль у спині, порушення сну і пригніченість порівняно з робітниками, які були недоступні для колег і керівників у свій вільний час,

– зазначають у статті.

Старанні працівники можуть припуститись помилки і в тому, що стосується відпочинку, а саме занадто рідко брати відпустку. Дослідники із Хельсінкського університету протягом 5 років спостерігали за 1200 фінськими бізнесменами.

"Виявилося, що саме серед тих, хто добре харчувався і в цілому дотримувався більш здорового способу життя, померло значно більше людей, ніж очікувалося. Всіх їх об'єднувало одне: вони набагато рідше брали відпустку, ніж інші", – йдеться у статті.

У того, хто проводить більше 11 годин сидячи, ризик смерті на 40% вищий, ніж у того, хто сидить менше 4 годин на день. Про це свідчить дослідження, проведене австралійськими вченими.

"Проте, відсутність роботи також аж ніяк не сприяє здоров'ю. Існує багато підтверджень тому, що робота часто робить нас здоровими і щасливими – навіть якщо це пара годин на тиждень. Так, нове дослідження, проведене в червні 2019 року, показало, що вже восьми годин роботи на тиждень достатньо для того, щоб покращити психічне самопочуття людини".

За словами Уте Латці, дослідниці із Федерального відомства Німеччини з охорони праці та виробничої медицини, "згідно зі статистикою, відсутність роботи сприяє появі небезпечних для здоров'я звичок, наприклад, куріння та вживання алкоголю", – передає Die Zeit.

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