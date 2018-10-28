Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим

Ви постійно втомлені, у вас болить голова, вам важко концентруватися? Проблема, можливо, в якості офісного повітря. Чому цьому питанню й досі приділяють недостатньо уваги та що потрібно зробити, щоби на робочому місці дихалося краще?

Вікна у конференц-залах та й решті офісу зачинені весь рік. Узимку – тому що холодно, влітку – від пилу та автомобільних вихлопів з напруженої траси під вікнами.

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Однак щільно зачинене приміщення означає, що кожен подих кожного співробітника впродовж тривалих нарад підвищує рівень вуглекислого газу в кімнаті, спричинюючи сонливість та головний біль.

Кріс Берч, директор зі сталого розвитку консалтингової фірми Hilson Moran, завжди із жахом очікував післяобідньої наради в старому офісі компанії в Стретфорді.

Після трьох годин наради почуваєшся геть виснаженим, в тебе болить голова, бракує повітря,

– каже пан Берч.

Така ситуація – далеко не виняток, а від пульсуючого головного болю та утрудненого дихання страждають багато офісних працівників. Кондиціювання повітря не допомагає, якщо система не містить відповідних фільтрів. Адже забруднене повітря з вулиці потрапляє всередину приміщення і циркулює в ньому.

Втім, попри поширеність проблеми, їй майже не приділяють уваги. Ми надзвичайно стурбовані якістю повітря в навколишньому середовищі, але майже не замислюємось про приміщення, в яких проводимо багато годин щодня.

Кет Ноукс, професор школи громадського будівництва в Університеті Лідса, досліджує якість повітря в громадських приміщеннях. На думку дослідниці, проблемі не приділяють належної уваги, тому що вона не така очевидна.

На відміну від вулиці, забруднене повітря в приміщенні неможливо побачити чи відчути на смак і запах. А коли ми чогось не бачимо, ми на це не зважаємо,

– каже професор Ноукс.

Але це неправильно. Вплив забрудненого повітря на здоров'я добре відомий. Забруднене повітря викликає інфекції дихальних шляхів, його також вважають однією з причин раку легень та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОБЛ).

Дворічне дослідження, проведене медичним журналом Lancet показало, що погана якість повітря є причиною передчасної смерті 6,5 мільйона людей щороку. Воно також знижує продуктивність праці.

Дослідження 2014 року встановило, що на кожні 10 мікрограмів шкідливих PM2,5 частинок у повітрі ефективність праці збирачів груш знижувалася на 0,41 долара за годину. Ми намагаємось сховатися від забрудненого повітря в приміщенні, але це – помилка.

За даними Американського агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), забруднення повітря в приміщеннях зазвичай вдвічі, а то й у п'ять разів вище, ніж просто неба. В екстремальних випадках повітря в замкненому просторі може бути в 100 разів бруднішим, ніж на вулиці.

"До забрудненого вуличного повітря в приміщенні додаються свої шкідливі речовини, які виникають під час приготування їжі, від випаровування засобів для чищення та будівельних матеріалів", – пояснює Метью С. Джонсон, повідний науковий співробітник компанії Airlabs, яка встановлює фільтри, що видаляють 95% забруднювачів повітря та шкідливих газів.

За даними журналу Lancet, через низьку якість повітря на робочому місці щороку вмирає 800 тис. людей.

Спричинює головні болі та втрату продуктивності й так званий "синдром хворих будівель,

– пояснює Джонсон.

Розробками в галузі очищення повітря в приміщеннях переважно займаються в країнах Азії. Через залежність економіки від викопного палива та слабкої законодавчої бази рівень забруднення в деяких азійських містах є найвищим у світі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюдненими раніше цього року, 14 з 20 найбрудніших міст світу розташовані в Індії. Серед лідерів списку є й багато китайських міст.

"У галузі контролю за якістю повітря впевнено лідирує Китай. Це частково пояснюється високим рівнем забруднення зовнішнього середовища в країні", – пояснює Метью Кліффорд, директор відділу енергетики та стійкого розвитку Азійсько-Тихоокеанського відділення корпорації JLL.

"Чисте повітря в приміщеннях, окрім запобігання хворобам, має багато інших переваг. Воно насамперед сприяє продуктивності праці, а це одразу відбивається на економічних показниках бізнесу".

У 2015 році доповідь компанії JLL та консалтингової фірми Pure Living виявила, що в 90% офісних приміщень рівень зовнішніх забруднювачів не скоротився помітно. Але люди не сидять склавши руки. Продажі очищувачів повітря в Китаї швидко зростають. Вони збільшилися майже вдвічі у 2012-2013 роках у період найсильнішого смогу і зросли з 3,1 мільйона у 2013 році до майже 7,5 мільйона у 2018-му, повідомляє Euromonitor.

У тогорічному звіті повідомлялося, що виробники постійно вдосконалюють системи очищення повітря, "використовуючи нанотехнології, збільшуючи енергоефективність та зменшуючи рівень шуму". Інновації та увага до проблеми якості повітря в приміщеннях поширюються й за межі Азії.

Компанія Airlabs почала встановлювати системи фільтрації повітря в лондонських магазинах, після того як з'ясувалося, що вміст двоокису азоту в приміщеннях на Оксфорд-стрит та Бонд-стрит дорівнює вуличному. Наразі немає жорсткого стандарту якості повітря в офісних приміщеннях, хоча ВООЗ ще 2009 року розробила рекомендації щодо цього.

Схожі вказівки оприлюднило американське Агентство із захисту навколишнього середовища та британський Національний інститут здоров'я та якості медичної допомоги. Вони передбачають усунення джерел забруднення в замкнених приміщеннях, а також обов'язкове встановлення систем фільтрування повітря.

Експерти не впевнені щодо переваг жорсткого регулювання. Встановлення певного ліміту частинок забруднювачів у повітрі може бути довільним. У кожній будівлі свої умови, а конкретна припустима норма не враховує відвідувачів офісу, чиє дихання може перевищити безпечний рівень.

"Організації, які керують безпекою будівель, повинні нести більшу відповідальність й за якість повітря. Але чи допоможе жорстке регулювання? Це – складне питання", – каже професор Ноукс із Лідса. На щастя, для тих, хто щодня працює в офісах, багато компаній вже вживають заходів.

Компанія Кріса Берча кілька років тому переїхала в нового офісу в центрі Манчестера. Це дозволило спроектувати робочі місця з нуля і розв'язати проблему на етапі будівництва.



На відміну від вулиці, в приміщенні забрудненість повітря практично не відчувається

Деякі заходи були очевидними, як-от встановлення повітряних фільтрів, які очищують від найбільш шкідливих забруднювачів. В офісі з'явилися монітори якості повітря. Вони відстежують вміст вуглекислого газу, діоксиду азоту та частинок забруднювачів у повітрі та попереджають про перевищення допустимого рівня.

Офіс став зеленішим. "Ми скористались порадами дослідників NASA, які виявили, що рослини ефективно очищують повітря в приміщенні", – пояснює Берч. Вони зібрали кілька видів рослин зі списку десяти найефективніших і поставили їх в офісі.

Проблемою багатьох офісів після ремонту є так званий "запах нового автомобіля", який спричинюють леткі органічні сполуки, що протягом декількох років вивільняються з фарб, клеїв, меблів та килимів.

Щоб уникнути цього, компанія Hilson Moran для облаштування офісу використовувала лише матеріали з низьким вмістом забруднювальних речовин, засвідчені Міжнародним будівельним стандартом якості WELL. Деяку фурнітуру в офісі виготовлено з картопляних відходів, склеєних за допомогою картопляного крохмалю.

Це було складним завданням. "Багато виробників меблів і килимів тоді ще не приділяли цьому питанню такої уваги", – пояснює Берч. Але за два роки їхня кількість та асортимент помітно зросли.

Компанія Hilson Moran, пишаючись своїм новим офісом, пройшла тести на сертифікат якості від Міжнародного будівельного інституту WELL. Її офіс став третім у Великій Британії і першим за межами Лондона, який має такий сертифікат.

Компанія також провела опитування серед своїх співробітників щодо їхнього психофізичного стану, застосувавши стандартну анкету BUS (метод оцінки задоволення клієнтів якістю будівлі, яку вони використовують).

Таке саме опитування проводилося й в старому офісі. Тоді з понад 650 офісних будівель приміщення компанії Hilson Moran опинилося в найнижчих 10%.

Цього року ми увійшли до 2% найкращих,

– зазначає Кріс Берч.

"Я не відчуваю істотної різниці в якості повітря, – каже фахівець. – Утім, протягом довгих нарад голова в мене більше не болить".

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Автор: Кріс Стокел-Вокер; Джерело: BBC