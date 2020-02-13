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      Офисы евроинтеграции откроют во всех областях Украины, – Кулеба

      24 Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба / Укринформ

      Во всех областях Украины создадут офисы европейской интеграции. Первый, пилотный, появится в Херсоне уже в мае 2020 года.

      Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба рассказал во время рабочей поездки в Харьков, сообщает Укринформ.

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      Кулеба объяснил, что после открытия первого офиса за его работой будут тщательно следить.

      Соответственно, до конца года будем отшлифовывать его работу и закладывать законодательные и финансовые изменения на последующие годы. И думаю, что в следующем году (в 2021 году, – 24 канал) вернемся в Харьков для того, чтобы открывать вместе офис европейской интеграции,
      – сказал Кулеба.

      В офисах будут проводить тренинги для руководителей ОТГ по развитию программ с Европейским Союзом.

      По словам Кулебы, такие офисы помогут Украине развиваться в таких направлениях:

      • внедрение европейских ценностей на уровне регионов;
      • привлечение инвестиций;
      • обеспечение синхронизированного курса Украины на евроинтеграцию, ведь этим вопросом будут заниматься не только в столице, но и в регионах.

      "Чтобы каждый гражданин чувствовал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции, которая позволяет повышать качество жизни людей и создавать правильные, хорошие условия для бизнеса", – добавил виц-епремьер-министр.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Херсона Новости Харькова Евроинтеграция
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