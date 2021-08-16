В ОГА прокомментировали смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова
Источник:24 канал
Кривой Рог остался без городского главы, поскольку действующего мэра Константина Павлова нашли мертвым. Чиновники заявляют, что город будет работать, как и раньше.
Город будет работать в обычном режиме. Об этом рассказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
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"Рано говорить, пока нет выводов экспертов"
Чиновник отметил: делать выводы до того, как будут результаты необходимых исследований – рано. Он рассказал, что в доме Константина Павлова были камеры наблюдения. Впрочем, пока их не осмотрят эксперты, доступа к ним нет.Обратите внимание! В сети уже опубликовали видео с камер наблюдения, которые называют кадрами из дома Павлова. На них видно, как он ходит по дому с ружьем в руках.
Кривой Рог же без городского главы будет работать в обычном режиме. Пока нет информации, кто именно будет исполнять обязанности мэра.
О том, что две версии – рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме,
– сказал он.
Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова: главное
- 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Возле его тела лежала винтовка.
- Он – представитель ОПЗЖ и бывший нардеп от Партии Регионов.
- Однопартиец Павлова Вадим Рабинович заявляет, что эта трагедия – заказное убийство.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать расследование дела на личном контроле. К слову, Кривой Рог – родной город Зеленского.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Сейчас в МВД назвали три версии произошедшего: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.