В ОГА прокомментировали смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

Кривой Рог остался без городского главы, поскольку действующего мэра Константина Павлова нашли мертвым. Чиновники заявляют, что город будет работать, как и раньше.

Город будет работать в обычном режиме. Об этом рассказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Главное Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно

"Рано говорить, пока нет выводов экспертов"

Чиновник отметил: делать выводы до того, как будут результаты необходимых исследований – рано. Он рассказал, что в доме Константина Павлова были камеры наблюдения. Впрочем, пока их не осмотрят эксперты, доступа к ним нет.

В сети уже опубликовали видео с камер наблюдения , которые называют кадрами из дома Павлова. На них видно, как он ходит по дому с ружьем в руках.

Кривой Рог же без городского главы будет работать в обычном режиме. Пока нет информации, кто именно будет исполнять обязанности мэра.

О том, что две версии – рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме,

– сказал он.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова: главное