Отказалась выходить из машины: в Огайо полицейский застрелил темнокожую беременную женщину

Такия Янг 24 августа получила смертельное ранение от сотрудника полиции. Правоохранители требовали, чтобы она вышла из автомобиля по подозрению в краже, однако женщина отказалась.

Инцидент произошел в городке Блендон, штат Огайо, на парковке продуктового магазина Kroger. В сети также опубликовали записи из бодикамер правоохранителей.

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Полицейский смертельно ранил беременную женщину

Правоохранители днем 24 августа получили сообщение, что в супермаркете произошла кража. Они прибыли на место инцидента и пытались допросить предполагаемую подозреваемую – Такию Янг. Ее вместе с сообщниками подозревали в краже алкоголя.

Полицейские несколько раз приказали женщине остановить двигатель, открыть дверь и выйти из салона, но она отказывалась. Один правоохранитель стоял у двери машины, другой – перед автомобилем. Янг не реагировала на требования полицейских, поэтому охранник, стоявший перед авто, достал табельное огнестрельное оружие и начал угрожать.

Женщина же завела автомобиль и планировала совершить наезд на полицейского. В эту секунду правоохранитель произвел один выстрел, смертельно ранивший женщину. Янг успела завести автомобиль, поэтому после ранения он уехал по парковке. Правоохранители пытались остановить машину, но она врезалась в стену.

Когда автомобиль остановился, полицейские пытались открыть дверь, но она оказалась запертой, поэтому пришлось выбивать стекло. Они пытались оказать помощь Такии, но ни она, ни ее 7-месячный ребенок не выжили после смертельного ранения.

Известно, что у Такии осталось еще 2 маленьких детей.

Начальник полиции Блэндона Джон Белфорд сообщил, что полицейских на время расследования отправили в отпуск. Правда, не стрелявший правоохранитель уже вернулся к исполнению обязанностей. Относительно действий другого – продолжается расследование.

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В Вашингтоне произошла стрельба у Капитолия

Полиция Капитолия 2 августа получила сообщение о стрельбе. Из-за инцидента пришлось эвакуировать Сенат США. Примечательно, что на следующий день, 3 августа, в том же районе было слушание по делу бывшего президента США Дональда Трампа.

Свидетели сообщали, что на место происшествия прибыло около 50 правоохранителей. Все они приобщились к поискам стрелка. Правда, потом утверждали, что поиски не дали никаких результатов. Кто устроил стрельбу у Капитолия, в полиции так и не сообщали.