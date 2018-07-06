13:47
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

ОГХК снова оплатила рекордные дивиденды

43 Читати новину українською
Деньги
Деньги / rbc.ua

В прошлом году ОГХК оплатила 875,7 млн гривен налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

26 июня ОАО "Объединенная горно-химическая компания" перечислила в государственный бюджет 332,6 млн гривен дивидендов за 2017 год, поставив собственный очередной рекорд. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет "РБК-Украина".

Это уже второй рекорд, который поставила компания. В прошлом году она заплатила 321,8 млн гривен дивидендов за 2016 год, что стало историческим событием для коллектива ОГХК.

И. о главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Александр Гладушко считает, что такой весомый финансовый шаг еще раз подтверждает, что компания удерживает статус донора государственного бюджета и является влиятельным бюджетообразующим работодателем в регионах, где работают филиалы ОГХК.

"Четвертый год подряд наша компания остается социально ответственным налогоплательщиком, ежегодно увеличивая отчисления и платежи в бюджеты всех уровней. Мы рады тому, что страна будет иметь налоговую базу для улучшения социальных стандартов, благодаря нам", – говорит он.

По его мнению, ОГХК, как государственное предприятие, в полной мере выполняет возложенную на него социальную миссию по уплате всех необходимых платежей государству.

Также отмечается, что отчисления дивидендов в пользу государства – не единственный шаг компании в качестве донора государственного бюджета. В прошлом году ОГХК оплатила 875,7 млн гривен налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Крупнейшие из них – 148,3 млн гривен налога на прибыль, 141,2 млн гривен – за пользование недрами и 321,8 млн грн дивидендов.

Уплата такого размера налогов и сборов стала возможной благодаря положительному финансовому результату компании. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в первом полугодии 2017 ОГХК заняла 13 место по полученному чистому финансовому результату –  чистой прибыли, всех предприятий государственного сектора. Он составил 303 млн гривен.

С 2014 года, как ОГХК взяла в управление Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней постоянно растут. В 2014 году этот показатель составлял лишь 16,9 млн гривен, в 2015 году достиг 361,2 млн гривен, в 2016 –  781,2 млн гривен, в 2017 –  875,7 млн гривен. "Думаю, что такой отдачи от комбинатов в виде уплаченных налогов государству, осуществившей ОГХК за четыре года своей работы на титановом рынке, Украина еще не получала", –  считает Александр Гладушко.

Теги: Налоги Финансы Бюджет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
сегодня, 13:03 Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
Іван Яковина 187
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сегодня, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 1086
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сегодня, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 761
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
126
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сегодня, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 139
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук