Огнена Вукоевича исключили из сборной Хорватии после скандального видео с "Слава Украине!"

Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был освобожден от должности и отозван из делегации в России после видео, на котором он и защитник хорватов Домагой Вида посвятили победу над сборной России украинцам. На видео игрок сборной Хорватии воскликнул "Слава Украине!"

Напомним, сразу после победы сборной Хорватии над россиянами на Чемпионате мира, Вида и Вукоевич, которые в свое время выступали за киевское "Динамо", записали обращение к украинцам. Слова, прозвучавшие на этом видеообращении, возмутили россиян. Дошло даже до оскорблений в прямом эфире.

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Кроме того, дело рассматривали в ФИФА. И решили не дисквалифицировать защитника, ограничившись предупреждением.

Больше не повезло Огнену Вукоевичу, который тоже пристутствует на видео. В сборной Хорватии он отвечал за селекцию и разбор соперников. Федерации футбола Хорватии (HNS) решила уволить его. И извиниться перед россиянами за его поступок. Также на сайте Федерации опубликовано обращение самого Вукоевича, где он тоже просит прощения за свой поступок.

"Я понимаю, что эти слова можно толковать по-разному. Вот почему я жалею и прошу прощения перед российской общественностью, если они поняли мои заявления таким образом", – говорится в заявлении Вукоевича.