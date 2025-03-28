Огнестрельное ранение в области головы: в Каменском на обочине обнаружили тело мужчины

В пятницу, 28 марта, в Каменском районе на обочине дороги обнаружили тело мужчины. На месте работает полиция.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что полиция получила информацию о трупе около 8:20. Ее сообщил водитель автомобиля, который обнаружил тело на обочине.

На место прибыла следственно-оперативная группа, была задействована криминалистическая лаборатория.

При предварительном осмотре на теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы,

– сообщили в полиции.

По факту убийства мужчины полиция открыла уголовное производство.