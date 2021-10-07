"Огнетушителя в холле не было": по делу о пожаре в пансионате в Харькове допрашивают потерпевших

В Харькове 21 января 2021 года вспыхнул пожар в доме престарелых. В результате инцидента тогда погибли 16 человек.

Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство, а в июне дело передали в суд. Сейчас разбирательство продолжается, 7 октября допросили потерпевших – родственников погибших.

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Огнетушителя не было

Первой была Марьяна Панина, потерявшая отца. Женщина рассказала, что ее папа находился в пансионате с сентября 2020 года. За его проживание семья ежемесячно платила 5 500 гривен.

Деньги передавали во время посещения, за уплату расписывалась в журнале. В холле на первом этаже огнетушителя не было. Обогревателей там также не видела,

– вспоминает потерпевшая.

Иска о возмещении Марьяна Панина не подавала.

Пансионат порекомендовали соцработники

Второй показания давала Алла Запольская, которая за 6 500 гривен в месяц устроила 90-летнего отца в пансионат 19 января. Поселить его в частный пансионат порекомендовали соцработники из госучреждения.

Он пробыл там буквально три дня, 19, 20, 21. Он был ходячим, за всю жизнь ни разу не был в больнице. Написали список, что надо купить: 100 перчаток, памперсы. Меня еще удивило, для чего, он же ходячий, не лежачий, клеенку. Купила на тысячи полторы,

– рассказала женщина.

С кем заключала договор о пребывании папы в учреждении, не помнит, договор остался дома. Алла судится и требует материальное возмещение в 300 тысяч гривен.

Пострадавший требует 4 миллиона

Допросили также потерпевшего Валерия Чернова. В пожаре погиб его отец, находившийся в пансионате с декабря 2020 года. Информацию о пансионате нашел в интернете. Платил 6500 гривен в месяц. Договор с печатью о пребывании отца Валерия в пансионате подписала Ольга Кравченко.

Потерпевший опознал подозреваемого Мирончука – именно он показывал условия в пансионате. Условия и питание удовлетворяли. 5 января в день рождения отца видел в последний раз. Разговаривал по телефону за несколько дней до пожара. Валерий требует возмещения на 4 миллиона: по миллиону со всех подозреваемых.

Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 4 человек, которые были причастны к пожару в доме престарелых. Сейчас они находятся под стражей.

По делу о пожаре в пансионате в Харькове допрашивают потерпевших / Фото "Суспільне"

Пожар в доме престарелых в Харькове