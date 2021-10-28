Огонь бьет из-под земли: после взрыва АЗС под Харьковом горят остатки газа

На Харьковщине ночью 28 октября прогремел взрыв на заправке сети WOC. Это произошло из-за того, что водитель грузовика сбил газораспределительную колонку. Даже через 10 часов там продолжал идти огонь из-под земли.

На фото и видео оттуда заметно, что струя огня высотой примерно 1,5 метра. Об этом сообщили примерно в 14 часов.

Это событие На Харьковщине произошел масштабный взрыв на АЗС: иностранец завалил колонку

Спасатели остались следить

Следует отметить, что пожарные с этого места не уехали. Они отметили, что горят остатки газа, который был в подземной емкости.

Последствия взрыва АЗС на Харьковщине / Фото общественного

По словам пожарных, угрозы распространения не было. Поэтому сотрудники спасательной службы только наблюдали и стояли неподалеку. До окончания газа в емкости там дежурят несколько подразделений ГСЧС.

На месте инцидента заметно 2 грузовика, которые сгорели дотла. Одна из них была пуста в момент инцидента, а водитель другой успел вовремя выпрыгнуть.

Пожарные на месте взрыва АЗС: смотрите видео Суспільного

Коротко об этом взрыве