Огонь бьет из-под земли: после взрыва АЗС под Харьковом горят остатки газа
Источник:Суспільне
На Харьковщине ночью 28 октября прогремел взрыв на заправке сети WOC. Это произошло из-за того, что водитель грузовика сбил газораспределительную колонку. Даже через 10 часов там продолжал идти огонь из-под земли.
На фото и видео оттуда заметно, что струя огня высотой примерно 1,5 метра. Об этом сообщили примерно в 14 часов.
Это событие На Харьковщине произошел масштабный взрыв на АЗС: иностранец завалил колонку
Спасатели остались следить
Следует отметить, что пожарные с этого места не уехали. Они отметили, что горят остатки газа, который был в подземной емкости.
Последствия взрыва АЗС на Харьковщине / Фото общественного
По словам пожарных, угрозы распространения не было. Поэтому сотрудники спасательной службы только наблюдали и стояли неподалеку. До окончания газа в емкости там дежурят несколько подразделений ГСЧС.
На месте инцидента заметно 2 грузовика, которые сгорели дотла. Одна из них была пуста в момент инцидента, а водитель другой успел вовремя выпрыгнуть.
Пожарные на месте взрыва АЗС: смотрите видео Суспільного
Коротко об этом взрыве
- Возгорание и взрыв случились примерно в 4:30.
- За рулем грузовика, который сбил колонку, был гражданин Турции.
- Эта АЗС расположена на трассе Киев – Харьков – Довжанский возле села Рай-Оленевка.
- Огонь охватил 250 квадратных метров.
- Туда немедленно направили 40 пожарных.