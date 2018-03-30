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Огонь, ветер и соблазнительница: MELOVIN закончил съемку клипа на песню для Евровидения-2018

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MELOVIN снял клип на песню для Евровидения-2018
MELOVIN снял клип на песню для Евровидения-2018 / 24 Канал

Исполнитель MELOVIN, который будет представлять Украину на Евровидении-2018, завершил съемки видео на трек "Under The Ladder".

Певец рассказал, что съемки клипа длились 20 часов. Режиссером работы стал Тарас Голубков, который снимал клип для MONATIK на трек "Сейчас", пишет ТСН.

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По словам Голубкова, когда он предложил идею видео MELOVIN, исполнитель не сделал ни одного замечания или правки. В клипе певец будет бороться с самим собой, с огнем, ветром, и соблазном в виде соблазнительной девушки, роль которой досталась супермодели Юлии Гершун. Она была "Мисс Украина Вселенная 2016", "Мисс Днепропетровск 2012", "Мисс Монако 2016", и "Топ-модель мира 2017".

"Эта видеоработа – рассказ о борьбе с самим собой, с соблазнами и трудностями, которые мешают идти к успеху. В клипе у нас будет и ветер, который пытается сбить героя с ног, и соблазнительница, роль которой играет очаровательная Юлия Гершун, и, конечно же, всепоглощающий огонь! В котором MELOVIN сгорает, и возрождается из пепла уже совсем другим человеком", – приоткрыл тайну Голубков.

Премьера клипа запланирована на середину апреля.

Напомним, во время пресс-конференции MELOVIN заговорил на украинском. Певец признался, что для него это не совсем легко, но важно. Исполнитель добавил, что с прессой в Лиссабоне также будет пытаться общаться на украинском.

Теги: LifeStyle Евровидение-2018 Музыка Евровидение MELOVIN
Источник: 24 Канал
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