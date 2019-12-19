Оговорка по Фрейду: говоря про "киевский режим", Путин забыл, что уже изменил свою риторику

Президент России Владимир Путин высказался относительно возможного введения рынка земли в Украине и экспорта леса-кругляка. Интересно, что он сначала сказал об "украинском режиме", как часто говорил о предыдущей украинской власти, но потом быстро исправился словом "руководство".

Курьез случился во время ежегодной пресс-конференции президента России. Он как раз говорил о мероприятии, которое "требует от Украины разрешить вывозить лес-кругляк".

К слову: Путин встревожен заявлением Зеленского про минские договоренности

От Карпат скоро ничего не останется – голые скалы там будут. Вроде и поддерживает сегодняшний украинский режим... эмм... руководство. Но в то же время, на мой взгляд, наносит какие-то удары,

– сказал Путин.

Что известно о риторике Кремля в адрес украинской власти?"Киевским режимом" Кремль называл предыдущую украинскую власть во главе с Петром Порошенко. По его словам, они якобы "незаконно захватили власть в Украине путем государственного переворота".



Риторика Кремля изменилась после смены власти в Украине. После прихода Владимира Зеленского к власти российская риторика стала более мягкой, а украинскую власть уже не называли "режимом", "хунтой" и тому подобное. Позже россияне уже не были такими мягкими к украинскому президенту, но до пропагандистских ярлыков пока не доходило.