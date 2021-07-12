Когда полиция приехала, то увидела окровавленного мужчину. Он рассказал, что на него напали двое мужчин. Инцидент произошел 12 июля.
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Заметно нервничали
Полицейские получили детальное описание нарушителей и передали всем экипажам. Впоследствии патрульные обнаружили двух граждан, похожих по описанию.
Когда преступники увидели полицейских, начали заметно нервничать. Во время проверки у них обнаружили деньги и мобильный телефон, похожий на тот, что украли у пострадавшего.
Украли телефон и деньги: полиция задержала подозреваемых / Фото с фейсбука патрульной полиции Одесской области
Для выяснения всех обстоятельств вызвали следственно-оперативную группу.
Последние кражи в Украине
- В Харькове рецидивист ограбил церковь. Он украл Псалтирь и деньги. В сети опубликовали фото.
- На Полтавщине у мужчины украли строительные материалы. В это время он самостоятельно чинил дорогу.
- В Киеве курьер Glovo украл кошелек у клиентки. Потерпевшая пытается вернуть себе хотя бы водительское удостоверение.