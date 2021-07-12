Избили до крови и украли деньги: в Одессе жестоко ограбили прохожего

В Одессе на улице Героев Крут двое мужчин избили и ограбили прохожего – украли у него деньги и телефон. Злоумышленников уже задержали: их узнали по описанию потерпевшего. Кроме того, у них обнаружили украденные вещи мужчины.

Когда полиция приехала, то увидела окровавленного мужчину. Он рассказал, что на него напали двое мужчин. Инцидент произошел 12 июля.

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Заметно нервничали

Полицейские получили детальное описание нарушителей и передали всем экипажам. Впоследствии патрульные обнаружили двух граждан, похожих по описанию.

Когда преступники увидели полицейских, начали заметно нервничать. Во время проверки у них обнаружили деньги и мобильный телефон, похожий на тот, что украли у пострадавшего.