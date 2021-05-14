Житель Николаевского района Одесской области со знакомой из Ивано-Франковщины познакомились в Одессе с 60-летним мужчиной, который пригласил их к себе домой. Потом они его убили, а тело спрятали в диван. Впоследствии злоумышленники вернулись и ограбили квартиру.

Об этом сообщили 14 мая, а когда именно это случилось преступление – неизвестно. Задержанному мужчине 26 лет, а жене – 30. Также задержали 37-летнего мужчину, который помог им грабить квартиру.

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Авто правоохранителей с места задержания подозреваемых / Фото Нацполиции

Что известно об убийстве

Злоумышленники познакомились с одесситом в городском парке. Их знакомство переросло в застолье в доме мужчины.

Однако в определенный момент между владельцем квартиры и гостем началась схватка. Тогда житель Николаева взял ремень и задушил старшего мужчину.

Когда девушка уснула, я вышел покурить. Возвращаюсь, а он пристает к моей девушке, которая спит. Начался конфликт, и я его повалил,

– рассказал подозреваемый в убийстве.



Допрос задержанного за убийство в Одессе / Фото Нацполиции

После этого "гости" спрятали тело в диван, забрали ключ от квартиры и ушли оттуда. На следующий день они вместе со знакомым жителем Волынской области вернулись и похитили бытовую технику.

Злоумышленники продали похищенное и поехали в Киев. Там их задержали правоохранители.

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Криминалисты работают на месте убийства в Одессе / Фото нацполиции

Что угрожает злоумышленникам

Правоохранители сообщили трем фигурантам дела по статье о краже. По ней им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. А жителя Одесской области также будут судить за умышленное убийство. Поэтому ему также может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Допрос и задержание подозреваемого в убийстве: видео Нацполиции