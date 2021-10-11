Ограбление года: в Днепре две женщины украли у детей тыкву

В Днепре две женщины украли тыкву на детском празднике. Они "незаметно" взяли ее и быстро положили в сумку. Люди насмехаются ад ситуацией, потому что тыква в любом магазине стоит около 10 гривен за штуку.

Инцидент произошел на детском празднике, который так и называется "Тыква". О курьезе рассказала местная жительница Одарка Белая 11 октября.

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Тыква стоит копейки

В Днепре две женщины поразили местных жителей и пользователей интернета. Они пришли на праздник к детям и похитили там тыкву. Очевидица рассказывает, что случилось это на одноименном празднике.

Две взрослые женщины пришли на это мероприятие с большой черной сумкой и быстренько спрятали туда тыкву. На видео видно, что они радуются "трофею".

В сети люди говорят, что ситуация позорная. Они отмечают, что тыква стоит около 10 гривен. Зачем местные украли овощ у детей – точно не известно.

Как женщины похитили тыкву на детском празднике: видео