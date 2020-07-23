В Харькове 23 июля мужчина в балаклаве напал на отделение Укрпочты. Угрожая резиновой палкой, он заставил кассиршу открыть сейф.

Нападавший угрожал работницам почты

Нападение произошло после обеда на улице Льва Ландау, что в Немышлянском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Перепуганная сотрудница почты выполнила просьбу нападавшего. Тогда злоумышленник связал двух работниц отделения и закрыл их в подсобном помещении.

Мужчина взял из сейфа 30 тысяч гривен

В сейфе было 30 тысяч гривен, деньги мужчина забрал и скрылся в неизвестном направлении. По информации телеграмм канала "Нетипичный Харьков" нападавший приехал на серебристого цвета BMW.

Где сейчас находится преступник – пока неизвестно, его усиленно разыскивают наряды полиции. Информацию о случае внесли в ЕРДР. Сейчас правоохранители решают вопрос о квалификации дела.



Двух сотрудниц отделения закрыли в подсобке / Фото Нацполиции

Смотрите видео с места происшествия / Видео "Нетипичный Харьков":