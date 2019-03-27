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      Ограбление армии: на строительстве казарм для военных разворовали почти 15 миллионов

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      Вместо строительства казарм для военных руководители фирмы растратили деньги на собственные нужды
      Вместо строительства казарм для военных руководители фирмы растратили деньги на собственные нужды / Иллюстративное фото

      Руководителям строительной фирмы из Киева объявили о подозрении в хищении 14 миллионов 400 тысяч гривен. Эти деньги выделили из госбюджета на строительство казарм для военнослужащих.

      Правоохранители не указывают название фирмы-злоумышленницы, но в правоохранительных органах говорят, что речь идет об ООО "Первая строительно-монтажная группа".

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      Все началось с того, что 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Минобороны заключило несколько соглашений с частной строительной компанией. Это были соглашения о строительстве жилья для военнослужащих в Новоград-Волынском на Житомирщине. Сумма заказа составила 54 миллиона 500 тысяч гривен.

      На банковские счета строительной компании перечислили около 15 миллионов гривен аванса. За эти деньги в течение 3 месяцев подрядчик должен был закупить необходимые материалы, конструкции и изделия.

      Вместо этого директор фирмы вместе с другими служащими компании провели ряд бестоварных операций с подконтрольными фирмами. То есть они вывели государственные деньги в теневой сектор экономики (деятельность, которая развивается вне государственного учета и контроля). За присвоенные деньги злоумышленники купили недвижимость, автомобили и потратили их на другие нужды.

      Следовательно, государственный бюджет понес 14 миллионов 400 тысяч гривен убытков, выяснила экспертиза. Поэтому учредителю, директору и главному бухгалтеру строительной фирмы объявили подозрения в хищении государственных денег. Теперь подозреваемым должны избрать меры пресечения. Прокуратура хочет, чтобы злоумышленников взяли под стражу и арестовали их имущество. Кроме того, с компании планируют взыскать присвоенные деньги.

      В прокуратуре Киева отметили, что Минобороны еще в 2018 году расторгло договоры с этим подрядчиком.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева Вооруженные силы Украины Коррупция Криминальные новости Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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