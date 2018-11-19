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      Ограбление инкассаторов под Киевом: похищенная сумма вдвое больше

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      В банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов, было не 1,8, а 3 миллиона гривен
      В банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов, было не 1,8, а 3 миллиона гривен / glavcom.ua

      В пяти банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов в Ирпене, было не 1,8, а 3 миллиона гривен.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции. Напомним, что ранее под Киевом неизвестные ограбили инкассаторов в городе Ирпень под Киевом, и похитили из автомобиля банковские кассеты с деньгами. Правоохранители задержали одного из злоумышленников.

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      После изъятия кассет, работники полиции и банка пересчитали банкноты. Выяснилось, что злоумышленники похитили не 1,8, а 3 миллиона гривен.

      пограбування інкасаторів київ поліція
      Полиция изъяла кассеты с банкнотами из автомобиля злоумышленников/ Источник: Национальная полиция

      Полиция продолжает устанавливать местонахождение подозреваемых в краже, а также принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Похищение Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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