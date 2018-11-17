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      Ограбление инкассаторов под Киевом: преступники украли довольно значительную сумму

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      Ограбление инкассаторов в Ирпене
      Ограбление инкассаторов в Ирпене / Фото из открытых источников

      В Ирпене, что под Киевом, неизвестные утром ограбили автомобиль инкассаторов. Стало известно, что похищен 1 миллион 800 тысяч гривен.

      Инкассатор менял кассеты с деньгами в одном из банкоматов "Приватбанка". Напарник находился в автомобиле. Внезапно подбежали неизвестные, украли несколько кассет и скрылись.

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      Теперь пострадавший банк гарантирует вознаграждение в 100 тысяч гривен тем, кто поможет задержать грабителей.

      Видео с комментарием спикера Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича:

      В Киевской области введен и продолжается план "Перехват".

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 28 сентября в центре Одессы произошло нападение со стрельбой на инкассаторов, в результате чего два человека получили ранения и были госпитализированы, а злоумышленникам удалось похитить свыше 3 миллионов гривен.

      Теги: Новости Украины Ограбления Новости Киева Полиция Деньги Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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