Ограбление ювелирного магазина на Харьковщине: злоумышленники задержаны

25 июля в поселке Донец Балаклейского района Харьковской области трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения оружия завладели деньгами и ювелирными изделиями. Общая сумма ущерба оценивается в более 300 тысяч гривен. Полиции понадобилось три недели, чтобы раскрыть дело и задержать злоумышленников.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Благодаря комплексу оперативных розыскных действий, совершенных полицейскими, причастных к преступлению задержали в Одесской области. Один из подозреваемых оказался гражданином Украины, другой – Грузии.

Задержанные признались в содеянном и рассказали, что преступление готовили тщательно и действовали по строгому плану.

После ограбления похищенное имущество воры распределили между собой.

Подозреваемые – под стражей, суд может вынести приговор в виде заключения до 15 лет с конфискацией имущества.

К слову, участие в совершении преступления принимала еще один человек, который сейчас находится в розыске.

Напомним, что прокуратура Харькова расследует инцидент с полицейскими, которые требовали взятку у нетрезвого водителя. Сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.