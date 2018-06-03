Ограбление квартиры Вышинского: комментарий адвоката и жены

Андрей Доманский, адвокат арестованного руководителя информационного агентства "РИА новости. Украина" Кирилла Вышинского, убеждает, что когда он приехал в квартиру своего подзащитного, чтобы взять некоторые вещи, там все было перевернуто и разбросано.

Как написал он на своей странице в Facebook, предварительно пропали документы и ценные вещи.

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"Сегодня было обнаружено, что в квартире Кирилла Вышинского побывали посторонние лица, поскольку все его вещи в квартире были перевернутыми, сброшенными на пол... Книги, личные вещи, разбитые стеклянные вещи, посуда. Вероятно, исчезли ценные вещи, но какие именно, мне неизвестно. Предположительно, неизвестные проникли в квартиру через окно", – такой комментарий дал правозащитник "Громадскому радио".

Также он отметил, что эта квартира принадлежит Вышинскому: проживал он там с женой и падчерицей.

"Последнюю неделю там никого не было. Жена уехала в Москву, она сейчас не в Киеве. Поэтому квартира была без присмотра. Но соседи, как оказалось, даже радовались тому, что произошло", – говорит Доманский.

Сама же жена Вышинского Ирина об ограблении узнала от Доманского, который прислал ей соответствующие фото, передает информационное агентство "РИА Новости".

В доме все было вывернуто наизнанку, вытащины все полки, сломаны тумбочки. При этом дверь была заперта. Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда все прошло достаточно аккуратно". Это могли сделать либо обычные воры, которые воспользовались отсутствием хозяев, или националисты, которые любят везде гадить,

– говорит она.

По ее словам, в Москву она переехала ради собственной безопасности.

"Поздно вечером накануне моего отъезда кто-то долго звонил в дверь, но я не стала открывать", – утверждает женщина.

К слову, в полиции Шевченковского района Киева ресурса подтвердили, что правоохранители выезжали к квартире Вышинского и провели там следственные действия. Как заявила пресс-секретарь Анна Зубрива, официальное сообщение правоохранители предоставят позже.

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"По состоянию на 21:00, осмотр места происшествия закончен, следы и вещественные доказательства изъяты, соседей опросили. Предварительно, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и 3-й этаж. Приятно удивлен оперативностью сотрудников полиции и профессионализмом их действий на этом этапе следствия. Заявление подано и сведения внесены в ЕРДР", – добавил Доманский в Facebook.

Напомним, ранее 24 канал со ссылкой на российские СМИ сообщал, что в Киеве ограбили квартиру руководителя "РИА Новости. Украина" Кирилла Вышинского. К слову, недавно журналист объявил, что отказывается от украинского гражданства и даже обратился за "правовой защитой" к президенту России.