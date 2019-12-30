Ограбление на 52 миллиона гривен: под Одессой бандиты захватили фуру и похитили ценный груз
Вблизи Одессы вооруженные грабители захватили фуру и похитили груз стоимостью более 52 миллиона гривен.
Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре.
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Как происходило ограбление фуры
Грузовик ДАФ с прицепом ехал из Одессы в Киев. Когда машина заправлялась в селе Нерубайское, внутрь незаметно проник вооруженный бандит.
Стоило водителю отъехать, как грабитель перепрыгнул в кабину водителя и, угрожая пистолетом, заставил дальнобойщика заехать в лесопосадку. Там грузовик уже ожидали сообщники преступника.
Водителю связали руки и ноги, а на голову, закрыв глаза, натянули шапку. Бандиты быстро перегрузили груз стоимостью 52 миллиона гривен в другую машину и скрылись. Что именно перевозил грузовик неизвестно.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины.
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