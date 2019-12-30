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      Ограбление на 52 миллиона гривен: под Одессой бандиты захватили фуру и похитили ценный груз

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      Грабители сбежали с ценным грузом / pinterest

      Вблизи Одессы вооруженные грабители захватили фуру и похитили груз стоимостью более 52 миллиона гривен.

      Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре.

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      Как происходило ограбление фуры

      Грузовик ДАФ с прицепом ехал из Одессы в Киев. Когда машина заправлялась в селе Нерубайское, внутрь незаметно проник вооруженный бандит.

      Стоило водителю отъехать, как грабитель перепрыгнул в кабину водителя и, угрожая пистолетом, заставил дальнобойщика заехать в лесопосадку. Там грузовик уже ожидали сообщники преступника.

      Водителю связали руки и ноги, а на голову, закрыв глаза, натянули шапку. Бандиты быстро перегрузили груз стоимостью 52 миллиона гривен в другую машину и скрылись. Что именно перевозил грузовик неизвестно.

      Правоохранители открыли уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости Одессы Ограбления
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