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Ограбление века: в России неизвестные в масках украли из кафе 50 килограммов пельменей

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Кафе
Кафе "Замес" / Фото из свободных источников

В Екатеринбурге накануне вечером неизвестные ограбили кафе "Замес" в центре города на улице Пушкина, 12.

О происшествии в социальных сетях сообщил один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькницкий, который просит у своих подписчиков максимальный репост, чтобы как можно быстрее поймать нападавших.

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Ограбление произошло около 22:00 часов, когда посетителей в кафе уже не было и работники готовились к закрытию.

В зале были только повара. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали их. Денег в кассе уже не было – как раз провели инкассацию. Но у кассы стоял морозильник с замороженными пельменями – они все выгребли,
– отметил владелец заведения.

По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. "Как раз к пятнице готовились", – сказал он. Сумма ущерба устанавливается. Никто из сотрудников заведения не пострадал.

Владельцы кафе "Замес" сообщили, что написали заявление в полицию, сейчас грабителей разыскивают. В зале и на входе в заведение установлены видеокамеры, все записи переданы силовикам.

Теги: Новости России Полиция Ограбления
Источник: 24 Канал
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