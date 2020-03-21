Ограничение движения в Киеве не распространяется на личный транспорт

В Киеве на время карантина вводят ограничения движения транспорта. Однако оно не коснется людей, у которых есть личный транспорт.

Об особенностях карантина в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, власти не будут ограничивать движение людей, у которых есть собственный транспорт.

Отмечу, что ограничения проезда в общественном транспорте не касаются личного транспорта,

– сказал Кличко.

К слову, с 23 марта в Киеве общественный транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни Киева. Речь идет о медработниках, сотрудниках правоохранительных органов, спасателей, работающих в продуктовых магазинах, аптеках и некоторых других категориях.

Где еще действуют ограничения насчет использования общественного транспорта

В Черновцах – город ввел ограничения первым. Ведь именно там зафиксировано наибольшее количество заражений коронавирусом. В Черновцах в общественном транспорте могут ездить только спецработники. Они обязательно должны иметь пропуск.

– город ввел ограничения первым. Ведь именно там зафиксировано наибольшее количество заражений коронавирусом. В Черновцах в общественном транспорте могут ездить только спецработники. Они обязательно должны иметь пропуск. С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение во всех регионах. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро.

не работает метро. Прекратил курсировать транспорт в Ивано-Франковске – с 19 марта, в Луцке, Ужгороде и Мукачево – с 20, а с 23 марта в Тернополе. В Виннице и Львове отменили льготный проезд для пенсионеров.



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