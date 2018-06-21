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Ограничение импорта серной кислоты в Украину – это афера, опасная для экономики страны

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Александр Каленков
Александр Каленков / ukrmetprom.org

По словам Каленкова, первые последствия ограничения импорта в страну серной кислоты – уменьшение валюты, поступающей в бюджет страны, падение курса гривны.

Украина не достигнет роста ВВП в 5-7%, к которому по заявлению премьер-министра нужно стремиться, если в страну искусственным способом запретят импорт сырья – серной кислоты, которая используется в металлургическом производстве. Об этом сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, горно-металлургический комплекс страны находится под жестким давлением протекционистских расследований со стороны США и ЕС, ведет конкурентную борьбу за право остаться на мировом рынке, но при этом сталкивается с несправедливой ситуацией, когда украинская сторона ставит под угрозу существование отрасли.

"Я могу еще раз подтвердить то, что говорил премьер-министр, заявляя, что нам нужен рост минимум 5% -7%, мы сейчас имеем 2%. Иметь рост 5% -7% ВВП – это нужно иметь рост промышленности в порядке более 10%. Горно-металлургический комплекс дает треть этого роста. Сейчас мы находимся под большим давлением. Внутри Украины нам ограничивает логистика, на внешних рынках идет целая волна протекционистских расследований. США, теперь Евросоюз, Турция, страны Персидского залива. мы конкурируем в очень жесткой борьбе. Для нас очень важен любой фактор, который может повлиять на наши продажи", – заявил глава объединения предприятий.

По словам Каленкова, первые последствия ограничения импорта в страну серной кислоты – уменьшение валюты, поступающей в бюджет страны, падение курса гривны.

Напомним, предприятия, "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", которые находятся в подчинении Минэкономразвития и торговли инициировали расследование в отношении серной кислоты, результатом которого может стать введение пошлин на ее ввоз в Украину. По словам промышленников, такие действия ведут к монополизации рынка этими двумя предприятиями.

Теги: імпорт ВВП металургия Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
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