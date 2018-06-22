Ограничение импорта серной кислоты из Европы ударит по имиджу Украины – промышленники

По словам Каленкова, введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой соответствующие меры, испортит имидж Украины на международной арене.

Представительство Евросоюза выражало обеспокоенность в связи с введением пошлин на импорт серной кислоты в Украине и надежду на то, что вопрос будет рассмотрен в рамках международных обязательств Украины и ВТО, и согласован с Евросоюзом, об этом заявил глава объединения предприятий " Укрметаллургром "Александр Каленков в эфире телеканала"112 Украина".

По словам Каленкова, введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой соответствующие меры, испортит имидж Украины на международной арене.

Уже сейчас мы видим, что если какие-либо ограничения будут введены – они настолько необоснованны, что это вызовет процесс ВТО, также, как было по легковым автомобилям несколько лет назад. Тогда Украина вынуждена будет снять это решение, но имидж уже будет испорчен и отрицательный результат для экономики будет получен,

– заявил Каленков.

При этом вред экономике, по словам Каленкова, будет значительной, в связи с тем, что около трети всего украинского экспорта это продукция горно-металлургического комплекса, который пострадает из-за ограничения импорта серной кислоты.

"Это нас беспокоит еще и с той точки зрения, что мы один из важных главных экспортеров в Украине, где около 28% всего украинского экспорта – это ГМК. Но кроме всего прочего, 85%, например, металлургической продукции идет на экспорт. Если мы будем принимать такие решения необоснованные, от Европейского Союза, стран ВТО мы можем получить соответствующие меры, которые еще более негативно повлияют на экономику Украины. И поэтому иначе, как аферой это нельзя называть", сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, предприятия "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", инициировали расследование в отношении импорта серной кислоты, результатом которого может стать монополизация ими рынка, введение пошлин на ввоз сырья в Украине, а также крах металлургической отрасли Украины.