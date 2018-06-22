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Ограничение импорта серной кислоты из Европы ударит по имиджу Украины – промышленники

23 Читати новину українською
Александр Каленков
Александр Каленков / ukranews.com

По словам Каленкова, введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой соответствующие меры, испортит имидж Украины на международной арене.

Представительство Евросоюза выражало обеспокоенность в связи с введением пошлин на импорт серной кислоты в Украине и надежду на то, что вопрос будет рассмотрен в рамках международных обязательств Украины и ВТО, и согласован с Евросоюзом, об этом заявил глава объединения предприятий " Укрметаллургром "Александр Каленков в эфире телеканала"112 Украина".

По словам Каленкова, введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой соответствующие меры, испортит имидж Украины на международной арене.

Уже сейчас мы видим, что если какие-либо ограничения будут введены они настолько необоснованны, что это вызовет процесс ВТО, также, как было по легковым автомобилям несколько лет назад. Тогда Украина вынуждена будет снять это решение, но имидж уже будет испорчен и отрицательный результат для экономики будет получен,
– заявил Каленков.

При этом вред экономике, по словам Каленкова, будет значительной, в связи с тем, что около трети всего украинского экспорта это продукция горно-металлургического комплекса, который пострадает из-за ограничения импорта серной кислоты.

"Это нас беспокоит еще и с той точки зрения, что мы один из важных главных экспортеров в Украине, где около 28% всего украинского экспорта – это ГМК. Но кроме всего прочего, 85%, например, металлургической продукции идет на экспорт. Если мы будем принимать такие решения необоснованные, от Европейского Союза, стран ВТО мы можем получить соответствующие меры, которые еще более негативно повлияют на экономику Украины. И поэтому иначе, как аферой это нельзя называть", сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, предприятия "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", инициировали расследование в отношении импорта серной кислоты, результатом которого может стать монополизация ими рынка, введение пошлин на ввоз сырья в Украине, а также крах металлургической отрасли Украины.

Теги: Финансы імпорт металургия
Источник: 24 Канал
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