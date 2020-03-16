Ограничения в городском транспорте из-за карантина: Зеленский о том, как людям ехать на работу

От 17 марта в украинских городах вводят строгие меры по движению транспорта в рамках карантина. Карантин действует, чтобы не допустить вспышки коронавируса Covid-19 в государстве. Так, у людей могут возникнуть трудности с поездкой на работу, ведь меры предусматривают сокращение количества пассажиров в маршрутках, троллейбусах и автобусах.

В то же время, метро вообще закроют. Сейчас вопрос безопасности граждан в приоритете, на втором месте – работа. Так считает президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Важно: В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро

Я хотел бы, чтобы все украинцы были дома, это – лучший вариант борьбы с коронавирусом. Если все же надо куда-то ехать, то мы предложили такой вариант: в маршрутке можно ехать максимум 10 людям, в троллейбусах – по 20 человек в вагоне трамвая – тоже. Больше вариантов, как добираться до работы – нету. Разве пешком,

– сказал глава государства.

На замечание журналиста о возможном транспортном коллапсе Зеленский отметил, что для него главным является безопасность и здоровье украинцев.

"У меня было совещание с крупным бизнесом, отдельно некоторые предприниматели выделят маршрутки и автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы. При этом я понимаю, что люди ждут ответа на вопрос "Как я доеду на работу?" При всем уважении у нас один ответ сейчас – а как нам, как государству, сделать так, чтобы меньше людей заболело? Мы решаем приоритетные вопросы, потом – работа", – добавил он.

Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок

Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.

С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки. Также на протяжении 17 марта закроют метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Предложения Зеленского относительно запретов на период карантина в Украине / Инфографика 24 канала