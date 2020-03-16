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      Ограничения в городском транспорте из-за карантина: Зеленский о том, как людям ехать на работу

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      От 17 марта в украинских городах вводят строгие меры по движению транспорта в рамках карантина. Карантин действует, чтобы не допустить вспышки коронавируса Covid-19 в государстве. Так, у людей могут возникнуть трудности с поездкой на работу, ведь меры предусматривают сокращение количества пассажиров в маршрутках, троллейбусах и автобусах.

      В то же время, метро вообще закроют. Сейчас вопрос безопасности граждан в приоритете, на втором месте – работа. Так считает президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

      Важно: В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро

      Я хотел бы, чтобы все украинцы были дома, это – лучший вариант борьбы с коронавирусом. Если все же надо куда-то ехать, то мы предложили такой вариант: в маршрутке можно ехать максимум 10 людям, в троллейбусах – по 20 человек в вагоне трамвая – тоже. Больше вариантов, как добираться до работы – нету. Разве пешком,
      – сказал глава государства.

      На замечание журналиста о возможном транспортном коллапсе Зеленский отметил, что для него главным является безопасность и здоровье украинцев.

      "У меня было совещание с крупным бизнесом, отдельно некоторые предприниматели выделят маршрутки и автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы. При этом я понимаю, что люди ждут ответа на вопрос "Как я доеду на работу?" При всем уважении у нас один ответ сейчас – а как нам, как государству, сделать так, чтобы меньше людей заболело? Мы решаем приоритетные вопросы, потом – работа", – добавил он.

      Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки. Также на протяжении 17 марта закроют метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

      Карантин в Україні через коронавірус що заборонено торгівля транспортПредложения Зеленского относительно запретов на период карантина в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Транспорт Новости Украины Новости политики
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