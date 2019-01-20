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      "Ограничивает конституционные права детей": Гриневич обратилась к Кличко из-за оплаты в садиках

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      Гриневич обратилась к Кличко из-за платного обучения иногородних детей в садиках столицы
      Гриневич обратилась к Кличко из-за платного обучения иногородних детей в садиках столицы / Иллюстративное фото

      Министр образования Лилия Гриневич обратилась к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой пересмотреть решение Киевского городского совета о платном обучении для детей без столичной регистрации в коммунальных садиках города.

      Так, Гриневич написала Кличко письмо, текст которого размещен на официальном сайте МОН.

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      Она отмечает, что такое решение ограничивает конституционные права детей на бесплатное дошкольное образование.

      Гриневич добавляет, что определенная Конституцией бесплатность образования означает возможность получить ее в государственных и коммунальных заведениях (в частности садиках) без какой-либо платы.

      Руководительница МОН просит мэра столицы пересмотреть решение и проинформировать министерство о результатах.

      Известно, что решение о платном обучении в коммунальных садах для иногородних детей вступило в силу 1 января 2019 года.

      В министерстве также добавили, что после установки платы за обучение в школах Тернополя для иногородних детей Тернопольский окружной административный суд признал такие действия незаконными.

      Это говорит о потенциальной возможности обжалования в судебном порядке также и решение Киевского городского совета,
      – говорится в сообщении МОН.

      Напомним, недавно Государственная аудиторская служба Украины обнародовала информацию о том, что в украинских университетах плату за обучение на популярных специальностях необоснованно завышают. Кроме этого, на цену также влияет стоимость коммунальных услуг.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Министерство образования и науки Украины Образование Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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