"Ограничивает конституционные права детей": Гриневич обратилась к Кличко из-за оплаты в садиках
Министр образования Лилия Гриневич обратилась к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой пересмотреть решение Киевского городского совета о платном обучении для детей без столичной регистрации в коммунальных садиках города.
Так, Гриневич написала Кличко письмо, текст которого размещен на официальном сайте МОН.
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Она отмечает, что такое решение ограничивает конституционные права детей на бесплатное дошкольное образование.
Гриневич добавляет, что определенная Конституцией бесплатность образования означает возможность получить ее в государственных и коммунальных заведениях (в частности садиках) без какой-либо платы.
Руководительница МОН просит мэра столицы пересмотреть решение и проинформировать министерство о результатах.
Известно, что решение о платном обучении в коммунальных садах для иногородних детей вступило в силу 1 января 2019 года.
В министерстве также добавили, что после установки платы за обучение в школах Тернополя для иногородних детей Тернопольский окружной административный суд признал такие действия незаконными.
Это говорит о потенциальной возможности обжалования в судебном порядке также и решение Киевского городского совета,
– говорится в сообщении МОН.
Напомним, недавно Государственная аудиторская служба Украины обнародовала информацию о том, что в украинских университетах плату за обучение на популярных специальностях необоснованно завышают. Кроме этого, на цену также влияет стоимость коммунальных услуг.
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