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      Огромная крыса бегала по супермаркету Львова: возмутительное видео

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      Иллюстративное фото / bclocalnews.com

      В одном из львовских супермаркетов известной сети очевидцы сняли огромную крысу. Та бегала между рядами и людьми.

      Инцидент произошел в магазине сети АТБ на Сыхове, видео опубликовала в фейсбук львовянка Юлианна Рыбникова.

      Узнайте об опасности лептоспироза, который переносят крысы

      Увидев животное один из мужчин толкнул ее об стену. Вероятно, это был охранник супермаркета.

      Крыса в львовском супермаркете: смотрите видео

      Пользователи соцсетей возмущены увиденным. Ведь заведение только недавно открыли. Некоторые же предполагают, что крысы могли подбросить в супермаркет конкуренты.

      Ранее немалых крыс зафиксировали в супермаркете "Фуршет" на Троещине в Киеве. Животные бегали не только по полу, но и по стеллажам и полкам с продуктами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Мир животных
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