Огромная крыса бегала по супермаркету Львова: возмутительное видео

В одном из львовских супермаркетов известной сети очевидцы сняли огромную крысу. Та бегала между рядами и людьми.

Инцидент произошел в магазине сети АТБ на Сыхове, видео опубликовала в фейсбук львовянка Юлианна Рыбникова.

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Увидев животное один из мужчин толкнул ее об стену. Вероятно, это был охранник супермаркета.

Крыса в львовском супермаркете: смотрите видео

Пользователи соцсетей возмущены увиденным. Ведь заведение только недавно открыли. Некоторые же предполагают, что крысы могли подбросить в супермаркет конкуренты.

Ранее немалых крыс зафиксировали в супермаркете "Фуршет" на Троещине в Киеве. Животные бегали не только по полу, но и по стеллажам и полкам с продуктами.