Огромное желание Трампа хоть о чем-то договориться с Путиным вселяет тревогу, – политолог

Украина так или иначе будет темой переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Или на их переговорах "за закрытыми дверями", во время встречи представителей делегаций стран. Путин имеет одну задачу – избавить Россию от бремени западных санкций. Позиция же Трампа – довольно двусмысленная.

Об этом рассказал 24 каналу в прямом эфире эксперт-международник Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

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Основой этой неоднозначности, по мнению политолога, является кардинальное непонимание Дональдом Трампом многих вопросов безопасности, внешней политики, отсутствие стратегического видения. И не только относительно Украины, но и относительно взаимоотношений с Российской Федерацией.

Что бы там не говорил Трамп – отдать наш Крым он не может. Украина и украинцы должны были бы с таким согласиться, а это невозможно,

– подчеркнул Яременко.

Он утверждает, что о чем бы не договаривался Путин с Трампом по Крыму – все это останется лишь разговорами. Ведь позиция США о невозможности признания аннексии Крыма была повторена множество раз. Поэтому ожидания, что Трамп не только договорится, но и сможет реализовать эти договоренности – на грани фантастики.

Дональд Трамп и Владимир Путин после встречи "за закрытыми дверями"

Внешнеполитическая позиция Трампа более выигрышная, ведь США имеют значительно больше ресурсов. И неосторожные и провокационные, по утверждению Яременко, заявления Трампа, совершенные во время его европейского турне, уменьшили количество аргументов, которыми мог бы оперировать американский президент на переговорах с российским.

Неустойчивая позиция Трампа, отсутствие у него опыта и наличие огромного желания хоть о чем-то договориться с Путиным вселяет определенную тревогу,

– пояснил эксперт-международник.

Впрочем, ни одна из сторон переговоров накануне не заявляла о том, что ожидает серьезных договоренностей.

Напомним, что эксперты уже назвали встречу Дональда Трампа и Владимира Путина долгожданной и важной для мира. Ведь на повестке дня не только вопросы конфликта на Донбассе, аннексии Крыма и "Северного потока-2", но и Сирии и санкции.