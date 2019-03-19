Огромные пачки гречки, как призыв не продавать голос, начали появляться по Киеву: фото, видео

В Киеве возле университетов начали устанавливать двухметровые пачки гречки как символ скупки голосов. Так организаторы акции призывают молодежь не продавать свой голос.

Больше о социальной инициативе в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 каналу.

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Такая двухметровая инсталляция уже стоит в парке Шевченко, остальные должны появиться еще в двух учебных заведениях. Организаторы говорят, что пытаются пробудить сознание молодежи и донести, что их голос во время выборов – это тоже ценность.



Двухметровая инсталляция как символ подкупа избирателей

По словам студентов, во время этих выборов наблюдается новая тенденция: кандидаты в президенты активно взялись за молодежь и поняли, что это тоже электорат. В частности, иногда довольно легко подкупить. Как известно, студентам всегда не хватает денег.

"Предлагают 500 – 3 000 гривен за то, что ты сам проголосуешь. Или предлагают 250 гривен, если ты приведешь кого-то, кто проголосует", – рассказал студент Антон Губа.

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С обратной стороны инсталляции организаторы разместили информационную памятку, где напоминают, что за продажу голоса можно загреметь за решетку.

Либо за продажу голоса, либо за неголосование, либо другую форму манипуляции в избирательном процессе грозит до 2 лет лишения свободы или штраф до 5100 гривен,

– отметил организатор акции Александр Санченко.



Обратная сторона инсталляции содержит напоминание о наказании за продажу голоса

Организаторы утверждают, что, на самом деле, в Киеве ситуация самая легкая. В регионах все гораздо хуже, ведь там труднее контролировать ситуацию. Такая акция должна пройти и в других городах, в частности, в Тернополе, Сумах, Чернигове и Одессе.

Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах?Штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен; исправительные работы до 2 лет или 2 года ограничения свободы.



Что нельзя делать избирателям, согласно тайне голосования?1. Нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание.



2. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.