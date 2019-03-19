14:59
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Огромные пачки гречки, как призыв не продавать голос, начали появляться по Киеву: фото, видео

      75 Читати новину українською

      В Киеве возле университетов начали устанавливать двухметровые пачки гречки как символ скупки голосов. Так организаторы акции призывают молодежь не продавать свой голос.

      Больше о социальной инициативе в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 каналу.

      Читайте также: Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

      Такая двухметровая инсталляция уже стоит в парке Шевченко, остальные должны появиться еще в двух учебных заведениях. Организаторы говорят, что пытаются пробудить сознание молодежи и донести, что их голос во время выборов – это тоже ценность.

      акція проти продажу голосів
      Двухметровая инсталляция как символ подкупа избирателей

      По словам студентов, во время этих выборов наблюдается новая тенденция: кандидаты в президенты активно взялись за молодежь и поняли, что это тоже электорат. В частности, иногда довольно легко подкупить. Как известно, студентам всегда не хватает денег.

      "Предлагают 500 – 3 000 гривен за то, что ты сам проголосуешь. Или предлагают 250 гривен, если ты приведешь кого-то, кто проголосует", – рассказал студент Антон Губа.

      Читайте также: Селфи с бюллетенями, фальсификации, подкуп: наказание за "нечестную игру" во время выборов

      С обратной стороны инсталляции организаторы разместили информационную памятку, где напоминают, что за продажу голоса можно загреметь за решетку.

      Либо за продажу голоса, либо за неголосование, либо другую форму манипуляции в избирательном процессе грозит до 2 лет лишения свободы или штраф до 5100 гривен,
      – отметил организатор акции Александр Санченко.

      акція проти продажу голосів
      Обратная сторона инсталляции содержит напоминание о наказании за продажу голоса

      Организаторы утверждают, что, на самом деле, в Киеве ситуация самая легкая. В регионах все гораздо хуже, ведь там труднее контролировать ситуацию. Такая акция должна пройти и в других городах, в частности, в Тернополе, Сумах, Чернигове и Одессе.

      Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах?Штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен; исправительные работы до 2 лет или 2 года ограничения свободы.

      Что нельзя делать избирателям, согласно тайне голосования?1. Нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание.

      2. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.

      blog_ava
      Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      сегодня
      3918
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Студенты Новости Киева Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Шулявський міст: ще одне родовище для казнокрадів?
      сегодня , 15:00 Шулявський міст: ще одне родовище для казнокрадів?
      Артем Овдієнко
      IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      сегодня , 14:01 IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      51
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      162
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      сегодня , 12:30 Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      2620
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сегодня , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 2907
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Пугачева в Сочи призвала не врать
       6 октября 2015 , 16:21
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украина – Португалия: стало известно, где состоится матч отбора к Евро-2020
       27 декабря 2018 , 20:09
      Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛ
       27 декабря 2018 , 23:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук