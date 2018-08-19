Огромные пропасти, размытая дорога и "море": утренние фото последствий ливня в Киеве

После субботней грозы в Киеве на улице Антоновича, недалеко от НСК "Олимпийский", асфальт не выдержал проливных дождей и проломился. Вода подмыла асфальтобетонное покрытие, в результате чего образовались огромные трещины, ямы и вздутия.

Соответствующие фото публикуют пользователи соцсетей.

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Также жители района Виноградарь сообщают, что в результате непогоды на проспект Правды, 88, 88а машины увязли в болоте, образовавшемся после проливного дождя. На проспекте Победы, 91 на проезжей части образовалась "река" с мусором и листьями.

Вместе с тем, заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что все участки дорог, которые подверглись воздействию стихии, уже расчищены и разблокированы.

"Перекрытых или заблокированных участков в столице уже нет. Сейчас коммунальные службы убирают грязь и то, что осталось после воды, которая сошла. Заблокированных маршрутов общественного транспорта тоже нет, общественный транспорт движется в обычном графике", – отметил он.