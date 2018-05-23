"Охочусь на палестинцев, доллары США цок-цок": пародию на Нетту обвинили в антисемитизме

В эфире голландского общественного вещателя BNNVARA вышла пародия на песню Toy, с которой представительница от Израиля Нетта Барзилай победила на нынешнем песенном конкурсе Евровидение. Однако этот номер вызвал немалый резонанс, поскольку содержал все существующие клише об Израиле и евреях.

Об этом пишет ресурс Тімеѕ of Israel.

Читайте также: Израиль победил на Евровидении 2018: Кто голосовал за победительницу Нетту

В материале отмечается, что спародировала израильскую певицу комик Санни Уоллес Де Фриз, и сделала она это в своем шоу.

У нас тут вечеринка намечается, придешь? В мечети Аль-Акса, которая все равно пустует. Смотрите, как здесь красиво! Я бросаю бомбы, Израиль – снова победитель, веселье продолжается уже 70 лет. Нет, палестинцев не будет – им вход воспрещен. Я за ними охочусь из-за занавесок. А если вечеринка провалится, убедитесь, что ваши денежки – в посольствах, ваши доллары и центы, ваши фонды, ваши динь-динь и цок-цок...,

– поет юморист в роли Нетты.

В итоге это шоу привлекло внимание местного Центра информации и документалистики по вопросам Израиля (CIDI), который мониторит антисемитские и антиизраильские инциденты в Нидерландах.

"Начали с Израиля, а чем закончили? Евреи и деньги. Вы себя выдали, BNNVARA – как глупо, как глупо..." – написала организация в Twitter.

Такого же мнения придерживаются и некоторые пользователи Youtube.

"Антисемитизм! Как вам не стыдно! Это должно быть смешно? Так много инвестиций (украшения, платья), чтобы выразить ненависть к одной маленькой стране и ее людям?" Это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо видел", – пишут юзеры в комментариях к видео.

Hoi @SanneWallis, we hoorden je parodie op het songfestivalnummer van Israel. Vol met “hilarische” grapjes over Joden en geld enzo. Lachen!



We hebben de tekst even nagekeken. Inzoomen om de opmerkingen te zien, het zijn er nogal veel! @BNNVARA pic.twitter.com/dbnLcp6Ija — CIDI (@CIDI_nieuws) May 20, 2018

Читайте также: Топ-5 самых ярких выступлений победителя Евровидения 2018 Нетты Барзилай

К слову, посольство Израиля в Нидерландах направило официальную жалобу в МИД страны против местного телеканала. Хотя содержание документа не раскрывается, источники в израильском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "реакция на пародию выглядит предельно жесткой".

Антисемитская пародию на Нетту – Toy: видео