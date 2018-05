"Охочусь на палестинцев, доллары США цок-цок": пародию на Нетту обвинили в антисемитизме

Hoi @SanneWallis, we hoorden je parodie op het songfestivalnummer van Israel. Vol met “hilarische” grapjes over Joden en geld enzo. Lachen!



We hebben de tekst even nagekeken. Inzoomen om de opmerkingen te zien, het zijn er nogal veel! @BNNVARA pic.twitter.com/dbnLcp6Ija