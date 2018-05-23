"Охочусь на палестинцев, доллары США цок-цок": пародию на Нетту обвинили в антисемитизме
В эфире голландского общественного вещателя BNNVARA вышла пародия на песню Toy, с которой представительница от Израиля Нетта Барзилай победила на нынешнем песенном конкурсе Евровидение. Однако этот номер вызвал немалый резонанс, поскольку содержал все существующие клише об Израиле и евреях.
Об этом пишет ресурс Тімеѕ of Israel.
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В материале отмечается, что спародировала израильскую певицу комик Санни Уоллес Де Фриз, и сделала она это в своем шоу.
У нас тут вечеринка намечается, придешь? В мечети Аль-Акса, которая все равно пустует. Смотрите, как здесь красиво! Я бросаю бомбы, Израиль – снова победитель, веселье продолжается уже 70 лет. Нет, палестинцев не будет – им вход воспрещен. Я за ними охочусь из-за занавесок. А если вечеринка провалится, убедитесь, что ваши денежки – в посольствах, ваши доллары и центы, ваши фонды, ваши динь-динь и цок-цок...,
– поет юморист в роли Нетты.
В итоге это шоу привлекло внимание местного Центра информации и документалистики по вопросам Израиля (CIDI), который мониторит антисемитские и антиизраильские инциденты в Нидерландах.
"Начали с Израиля, а чем закончили? Евреи и деньги. Вы себя выдали, BNNVARA – как глупо, как глупо..." – написала организация в Twitter.
Такого же мнения придерживаются и некоторые пользователи Youtube.
"Антисемитизм! Как вам не стыдно! Это должно быть смешно? Так много инвестиций (украшения, платья), чтобы выразить ненависть к одной маленькой стране и ее людям?" Это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо видел", – пишут юзеры в комментариях к видео.
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К слову, посольство Израиля в Нидерландах направило официальную жалобу в МИД страны против местного телеканала. Хотя содержание документа не раскрывается, источники в израильском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "реакция на пародию выглядит предельно жесткой".
Антисемитская пародию на Нетту – Toy: видео
Напомним, по итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 балл – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем "Евровидении", который состоялся в Лиссабоне.