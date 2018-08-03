15:32
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

"Охота на ведьм" или "пенсионная реформа": в России 74-летнего ученого арестовали за шпионаж

64 Читати новину українською
Пенсионная реформа в России коснулась и шпионов
Пенсионная реформа в России коснулась и шпионов / 24 канал

В России ученого, работника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, подозревают в шпионаже в пользу НАТО. Мол, господин Виктор Кудрявцев передавал секреты о российских ракетных комплексах враждебным спецслужбам. Только вот ученому 74 года, и он заявляет, что вообще не понимает, о чем идет речь. Буквально.

Об этом рассказала "Украинская правда" со ссылкой на "Ъ".

Читайте также: Шпионку спецслужб России разоблачили в посольстве США в Москве, – The Guardian

ФСБ обвиняет Кудрявцева в государственной измене – тот якобы передал информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал" бельгийскому Von Karman Institute for Fluid Dynamics, а под прикрытием этого института работают как раз шпионы с НАТО. И апелляционный городской суд Москвы подтвердил арест ученого. В закрытом, конечно, режиме заседания.


Обвиненный в шпионаже Виктор Кудрявцев, 74 года

Виктор Кудрявцев, как он говорит, уже более 20 лет как не имеет доступа к секретным данным и "в новом тысячелетии с секретными данными не работал". Не так просто добираться до секретов в 74 года, а еще труднее – видеть в них потребность. Поэтому вину ученый не признает, к тому же, не дает никаких показаний, поскольку – просто не понимает, в чем его обвиняют.


Осужденный за госизмену на семь лет строгого режима Владимир Лапыгин, 76 лет

Но вряд ли для следствия и суда в России отсутствие свидетельств подозреваемого будет преградой для вынесения приговора. Конечно, то, что дочь ученого проживает в США, не будет играть роли. А вот показаний бывшего руководителя Кудрявцева – Владимира Лапыгина – будет вполне достаточно. К слову, Лапыгина в 2016 году осудили за госизмену – на семь лет строгого режима. Ему тогда только исполнилось 76.

Теги: Новости России Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убийство Анатолия Жука: что известно об экс-депутате Сумского горсовета
сегодня, 14:52 Убийство Анатолия Жука: что известно об экс-депутате Сумского горсовета
Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
сегодня, 14:00 Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
Крістіна Бердинських
Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
сегодня, 13:01 Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сегодня, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Як працюють російські системи з виявлення снайперів
сегодня, 08:40 Як працюють російські системи з виявлення снайперів
Повернись живим
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Google готовится затмить презентацию iPhone 7
 26 сентября 2016 , 16:06
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук