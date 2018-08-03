"Охота на ведьм" или "пенсионная реформа": в России 74-летнего ученого арестовали за шпионаж

В России ученого, работника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, подозревают в шпионаже в пользу НАТО. Мол, господин Виктор Кудрявцев передавал секреты о российских ракетных комплексах враждебным спецслужбам. Только вот ученому 74 года, и он заявляет, что вообще не понимает, о чем идет речь. Буквально.

Об этом рассказала "Украинская правда" со ссылкой на "Ъ".

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ФСБ обвиняет Кудрявцева в государственной измене – тот якобы передал информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал" бельгийскому Von Karman Institute for Fluid Dynamics, а под прикрытием этого института работают как раз шпионы с НАТО. И апелляционный городской суд Москвы подтвердил арест ученого. В закрытом, конечно, режиме заседания.



Обвиненный в шпионаже Виктор Кудрявцев, 74 года



Виктор Кудрявцев, как он говорит, уже более 20 лет как не имеет доступа к секретным данным и "в новом тысячелетии с секретными данными не работал". Не так просто добираться до секретов в 74 года, а еще труднее – видеть в них потребность. Поэтому вину ученый не признает, к тому же, не дает никаких показаний, поскольку – просто не понимает, в чем его обвиняют.



Осужденный за госизмену на семь лет строгого режима Владимир Лапыгин, 76 лет



Но вряд ли для следствия и суда в России отсутствие свидетельств подозреваемого будет преградой для вынесения приговора. Конечно, то, что дочь ученого проживает в США, не будет играть роли. А вот показаний бывшего руководителя Кудрявцева – Владимира Лапыгина – будет вполне достаточно. К слову, Лапыгина в 2016 году осудили за госизмену – на семь лет строгого режима. Ему тогда только исполнилось 76.