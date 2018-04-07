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Петр Охотин

Поки що "нового обличчя" на вибори 2019 року немає

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Президентські вибори 2019
Президентські вибори 2019 / Високий Замок

Святослав Вакарчук має усі шанси стати новим Віктором Ющенком. Навіть декорації ті ж – у 2004 році Віктор Андрійович також часто тусувався в Могилянці.

Вакарчук ідеальний кандидат на сценарій "страждальця". Дуже переконливо виглядатимуть ймовірні новини про те, як йому перешкоджають олігархи. Можливо, будуть спроби замахів. Сподіваюся, постановочні.

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Співакові буде досить легко грати з темою війни (проблема номер 1 за даними більшості опитувань).

Буде таким собі голубом миру в болоті з видрами, щурами і чорними лебедями.

Питання у його команді та бійцівських здібностях. Ющенко отримав Україну в досить ситі та стабільні часи. Часу вчитися для вокаліста "Океану Ельзи" немає – занадто крихка реальність.

Навіть якщо Святослав притягне за собою впізнаваних людей (як варіант – Сергія Притулу), вони не стануть в одну мить крутими менеджерами.

Враховуючи ці деталі, змушений констатувати, що "нового обличчя" на вибори 2019 року немає.

Обирати будемо між тими, хто уже присутній у політиці:

  1. Тимошенко (поки лідирує в рейтингах),
  2. Порошенком (якщо піде на другий термін),
  3. Бойком (упасібоже),
  4. Ляшком (щонайменше це весело),
  5. Гриценком (вічний непрохідний),
  6. Олегом Винником (жарт)

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Автор: Петр Охотин
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Президент Украины Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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