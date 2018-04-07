Поки що "нового обличчя" на вибори 2019 року немає
Святослав Вакарчук має усі шанси стати новим Віктором Ющенком. Навіть декорації ті ж – у 2004 році Віктор Андрійович також часто тусувався в Могилянці.
Вакарчук ідеальний кандидат на сценарій "страждальця". Дуже переконливо виглядатимуть ймовірні новини про те, як йому перешкоджають олігархи. Можливо, будуть спроби замахів. Сподіваюся, постановочні.
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Співакові буде досить легко грати з темою війни (проблема номер 1 за даними більшості опитувань).
Буде таким собі голубом миру в болоті з видрами, щурами і чорними лебедями.
Питання у його команді та бійцівських здібностях. Ющенко отримав Україну в досить ситі та стабільні часи. Часу вчитися для вокаліста "Океану Ельзи" немає – занадто крихка реальність.
Навіть якщо Святослав притягне за собою впізнаваних людей (як варіант – Сергія Притулу), вони не стануть в одну мить крутими менеджерами.
Враховуючи ці деталі, змушений констатувати, що "нового обличчя" на вибори 2019 року немає.
Обирати будемо між тими, хто уже присутній у політиці:
- Тимошенко (поки лідирує в рейтингах),
- Порошенком (якщо піде на другий термін),
- Бойком (упасібоже),
- Ляшком (щонайменше це весело),
- Гриценком (вічний непрохідний),
- Олегом Винником (жарт)
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