Поки що "нового обличчя" на вибори 2019 року немає

Святослав Вакарчук має усі шанси стати новим Віктором Ющенком. Навіть декорації ті ж – у 2004 році Віктор Андрійович також часто тусувався в Могилянці.

Вакарчук ідеальний кандидат на сценарій "страждальця". Дуже переконливо виглядатимуть ймовірні новини про те, як йому перешкоджають олігархи. Можливо, будуть спроби замахів. Сподіваюся, постановочні.

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Співакові буде досить легко грати з темою війни (проблема номер 1 за даними більшості опитувань).

Буде таким собі голубом миру в болоті з видрами, щурами і чорними лебедями.

Питання у його команді та бійцівських здібностях. Ющенко отримав Україну в досить ситі та стабільні часи. Часу вчитися для вокаліста "Океану Ельзи" немає – занадто крихка реальність.

Навіть якщо Святослав притягне за собою впізнаваних людей (як варіант – Сергія Притулу), вони не стануть в одну мить крутими менеджерами.

Враховуючи ці деталі, змушений констатувати, що "нового обличчя" на вибори 2019 року немає.

Обирати будемо між тими, хто уже присутній у політиці:

Тимошенко (поки лідирує в рейтингах), Порошенком (якщо піде на другий термін), Бойком (упасібоже), Ляшком (щонайменше це весело), Гриценком (вічний непрохідний), Олегом Винником (жарт)

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