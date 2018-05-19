"Охотник за планетами" прислал на Землю первый тестовый снимок: впечатляющее фото

19 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX был запущен космический телескоп TESS. "Охотник за планетами" прислал на Землю первый тестовый снимок с одной из четырех камер аппарата.

Фото NASA выложило.

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Сообщается, что в центре тестового снимка TESS с двухсекундным выдержкой созвездие Центавр. На снимке видно больше 200 тысяч звезд.

Представители NASA отмечают, что пока это черновой тестовый снимок, а первое изображение в высоком качестве с TESS будет опубликовано в июне.



В центре тестового снимка TESS с двухсекундной выдержкой созвездие Центавр