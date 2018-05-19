"Охотник за планетами" прислал на Землю первый тестовый снимок: впечатляющее фото
19 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX был запущен космический телескоп TESS. "Охотник за планетами" прислал на Землю первый тестовый снимок с одной из четырех камер аппарата.
Фото NASA выложило.
Читайте также: Как пресная вода движется по Земле: удивительный таймлапс
Сообщается, что в центре тестового снимка TESS с двухсекундным выдержкой созвездие Центавр. На снимке видно больше 200 тысяч звезд.
Представители NASA отмечают, что пока это черновой тестовый снимок, а первое изображение в высоком качестве с TESS будет опубликовано в июне.
В центре тестового снимка TESS с двухсекундной выдержкой созвездие Центавр
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии