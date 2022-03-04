Охрана мемориала Бабий Яр в Киеве задержала уже второго корректировщика огня обстрела телевышки

Охранники задержали корректировщика огня обстрела телевышки возле мемориала Бабий Яр. Это уже второй подобный случай возле музея.

Первый корректировщик огня был задержан 1 марта после ракетного обстрела. Его передали Службе безопасности Украины.

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Второй корректировщик попался возле инсталляции "Зеркальное поле" 4 марта. У него были маяки для артиллерии.

В пресс-службе пояснили, что места поражения расположены на расстоянии 20 – 30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

Что известно об обстреле Бабьего Яра

Пророссийские боевики хотели уничтожить Бабий Яр, обстреляв место захоронения жертв Холокоста, в результате чего погибли 5 человек. В Израиле осудили циничный обстрел мемориала.

В СБУ сообщили, что задержали предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве. Он предоставлял России информацию о ведении войны.

Полный текст публикации:

Охрана мемориала Холокоста Бабий Яр задержала уже второго корректировщика огня обстрела телебашни, которая расположена возле музея. После первого ракетного обстрела 1 марта – тогда погибли 5 человек, охрана задержала корректировщика и передала его СБУ.

Сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали возле инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика с маяками для артиллерии. Ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел бывшее военное кладбище.

Места поражения расположены очень близко – на расстоянии 20 – 30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать", – отмечает директор Центра пространственных технологий Максим Рохманийко.

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