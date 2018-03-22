Охрана не будет пускать в Раду депутатов, которые не пройдут металлоискатель, – Парубий

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что сотрудники управления государственной охраны имеют полномочия не пускать в помещение Верховной Рады тех народных депутатов, которые отказываются от сканирования своих вещей.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отметим, что 20 марта Верховная Рада приняла проект постановления, согласно которому государственной охране разрешено не допускать в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также те, где работают другие органы государственной власти, людей с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами взрывания и тому подобное.

Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи,

– подчеркнул Парубий.

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Он добавил, что металлоискателями были оборудованы входы в помещение Верховной Рады, причем средства на это не тратились.

Парубий также выразил убеждение, что инциденты, которые случались в парламенте, когда депутаты отказывались предоставить свои вещи на проверку, прекратятся после непродолжительного периода адаптации народных избранников к новой процедуре.

"Сегодня был первый день действия этого закона, у нас было 2-3 инцидента, и я уверен, что день-два-три – и адаптируются все, и все будут одинаковы и равны перед законом. И эта система, этот закон будут функционировать так, как функционируют в каждом аэропорту Украины", – подчеркнул глава Верховной Рады.