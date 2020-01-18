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      Охранял верный пес: история девочки, которая потерялась во время мощного ливня в Австралии

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      Девочку и ее собаку обнаружили австралийские спасатели / police.wa.gov.au

      Трехлетняя девочка Матильда и ее домашняя собака Полли исчезли в западноавстралийском регионе Пилбара во время мощного наводнения. Спасатели нашли их только через сутки.

      Ребенок потерялся в среду, когда отошел от своего дома. Она и пес оказались в ловушке, когда сильный дождь затопил часть земли вокруг их дома. Об этом сообщила австралийская полиция.

      Актуально: После пожаров Австралию залило дождем, некоторые участки до сих пор горят: фото, видео

      В поисках участвовали вертолеты. В четверг во второй половине дня девочку заметили с вертолета – примерно в 3,5 километрах от ее дома.

      Когда девочку нашли, она был обмазана грязью, но невредима. Собака была рядом, чтобы ее защитить.

      Смотрите видео спасенной девочки и ее собаки в Австралии:

      К слову, Пилбара – один из западноавстралийских регионов, страдающих от мощных ливней. Они привели к подтоплениям и перекрытию дорог.

      На прошлой неделе вдоль западного побережья Австралии пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200-400 миллиметров дождя.

      Отметим, что дождей в Австралии ждали давно. Они принесли относительное облегчение после катастрофических пожаров, которые свирепствовали на большой территории страны месяцами.

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Погибли по меньшей мере 28 человек;
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дети и несовершеннолетние Австралия Мир животных Курьезные новости
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