Охранял верный пес: история девочки, которая потерялась во время мощного ливня в Австралии

Трехлетняя девочка Матильда и ее домашняя собака Полли исчезли в западноавстралийском регионе Пилбара во время мощного наводнения. Спасатели нашли их только через сутки.

Ребенок потерялся в среду, когда отошел от своего дома. Она и пес оказались в ловушке, когда сильный дождь затопил часть земли вокруг их дома. Об этом сообщила австралийская полиция.

Актуально: После пожаров Австралию залило дождем, некоторые участки до сих пор горят: фото, видео

В поисках участвовали вертолеты. В четверг во второй половине дня девочку заметили с вертолета – примерно в 3,5 километрах от ее дома.

Когда девочку нашли, она был обмазана грязью, но невредима. Собака была рядом, чтобы ее защитить.

Смотрите видео спасенной девочки и ее собаки в Австралии:

К слову, Пилбара – один из западноавстралийских регионов, страдающих от мощных ливней. Они привели к подтоплениям и перекрытию дорог.

На прошлой неделе вдоль западного побережья Австралии пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200-400 миллиметров дождя.

Отметим, что дождей в Австралии ждали давно. Они принесли относительное облегчение после катастрофических пожаров, которые свирепствовали на большой территории страны месяцами.

Что известно о пожарах в Австралии: