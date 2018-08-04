Охранник спас жизнь Деми Ловато: новые подробности передозировки наркотиками певицы

Стало известно, что личный охранник спас популярную американскую певицу Деми Ловато после передозировки наркотиками.

Охранник спас певицу, предоставив ей первую помощь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: "Наркобарону" из Херсона не удалось стать миллионером: подробности от полиции

Отмечается, что Деми в бессознательном состоянии обнаружил ее ассистент и, испугавшись, что она мертва, стал кричать, что она умерла.

На это быстро отреагировал охранник звезды и, как рассказал инсайдер, стал делать ей искусственное дыхание, пока не приехала скорая. После чего, жизнь певицы спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

25 июля все западные СМИ взорвались новостью: певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки наркотиками.

Сейчас жизни Деми Ловато ничего не угрожает, а врачи готовы до 10 августа выписать ее из больницы. Друзья и родственники будут требовать, чтобы Деми прошла курс лечения от наркозависимости. Если же певица откажется это делать – все ее близкие отрекутся от звезды и будут игнорировать ее.