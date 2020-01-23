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      Охранник вуза пригрозил "расстрелять" журналистку в Одессе: видео

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      Журналистке одесского издания угрожал охранник академии / usionline.com

      Охранник одесского вуза угрожал журналистке Анне Покровской , когда она снимала сюжет о пожарной безопасности. Сначала он пытался выгнать журналистку, а потом забрал ее удостоверение.

      Во время съемки 7 эпизода спецпроекта "Інспекція УСІ", когда журналисты проверяют, насколько опасно учиться в Одессе, охранник государственной академии строительства Николай Яковенко препятствовал работе журналистки издания.

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      В девятиэтажном корпусе Одесской строительной академии журналистка "Украинской службы информации" нашла только 2 огнетушителя и ни одного пожарного рукава.

      Анна Покровская обратилась к вахтерше с вопросом, где искать пожарные рукава. А вахтерша вызвала охранника Николая Яковенко, который сначала пытался выгнать оператора Владиславу Швец и журналистку из корпуса. После чего сорвал с Анны Покровской удостоверение и не отдавал.

      Вернуть документ удалось только после того, как журналистка вызвала правоохранителей. Когда Яковенко отдавал удостоверение, заявил, что переписал и отдал данные руководству, а также обещал, что "лично ее расстреляют".

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      Охранник хамил патрульным, которые прибыли на место происшествия. И утверждал, что снимать в вузе пресса может только после согласования с администрацией.

      Издание "УСІ" подало заявление в полицию и будет контролировать ход этого дела.

      Угрозы журналистке "УСІ" – смотрите видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Журналисты Новости Одессы
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