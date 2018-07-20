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Охранника, который ударил журналиста в Кривом Роге, избили и заставили извиниться: видео 18+

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Охранника, который избил журналиста в Кривом Роге заставили извиниться
Охранника, который избил журналиста в Кривом Роге заставили извиниться / Фото из открытых источников

В Кривом Роге неизвестные избили и заставили извиниться скандального охранника Юрия Островского, который ударил журналиста и обозвал его "хохлом" из-за расследования о жестоком обращении с животными.

Соответствующее видео опубликовали на странице сообщества "Команда Константина Усова" в Facebook.

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Как известно, 18 июня в Кривом Роге заместитель начальника охраны КП "Скоростной трамвай" побил журналиста портала "Первый Криворожский" Николая Чирву, который приехал на территорию предприятия после сообщения читателей, что, вероятно, его сотрудники отравили стерилизованных бездомных собак.

Смотрите, гражданин Островский, который прославил Кривой Рог тезисами о "хохлах", сегодня уже заговорил на государственном языке. Земляки прислали нам интереснейшее видео,
– отметили в паблик.

Как отметили в сообществе, мужчина пытался убежать в оккупированный Крым, но его успели поймать.

"Но там сценарий начал развиваться в неожиданном направлении. Сначала Юрий извинился на камеру перед всеми украинцами за свое позорное поведение. Затем он довольно резко передумал ехать в Крым и решил вернуться в Кривой Рог, чтобы добросовестно сотрудничать со следствием и нести ответственность за сказанное и сделанное", – добавили в сообществе.

 

Теги: Новости Украины журналисты столкновения Новости Кривого Рога
Источник: 24 Канал
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