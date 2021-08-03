Охранники сада Шевченко в Харькове заставили детей приседать, ибо те были слишком "громкими"

В Харькове в саду Шевченко охранники незаконно задержали детей. Они заставили их приседать 100 раз. По словам работников сада, несовершеннолетние слишком настойчиво играли. Дети хотели позвать маму, но им это не разрешили.

Об инциденте сообщила мать сыновей Надежда Лысенко в фейсбуке. После инцидента женщина вызвала полицию.

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"Ну я же их не бил"

Известно, что мужчин было 5. Впоследствии женщина нашла двух из них и попросила показать документы. Мужчины этого не сделали. Также они отказались говорить на украинском.

Работники сада сказали, что дети сами к ним пришли и захотели приседать. Женщина спрашивала у старшего по охране, почему ее детей незаконно задержали и наказали. Однако охранники не отвечали.

Также Надежда Лысенко отметила, что нестатьи, которая бы предусматривала наказание в виде приседаний. На это мужчина ответил, что он же их не бил.



В Харькове охранники сада Шевченко заставили детей приседать / Фото с фейсбука Надежды Лысенко

Если извинится

Работники сада Шевченко выложили видео с площадки, где старший сын женщины качается. Младший в свою очередь садится в машинку, что является маленькой для него. Мать ребят говорит, что дети ни в чем не виноваты. Ведь предупредительной таблички не было и машинку раскачивал совсем другой мальчик.

Надежда Лысенко сказала мужчинам, что она забудет об инциденте, если те извинятся. Однако охранники только посмеялись. Пока не известно, чем закончился инцидент.

По состоянию на 12:51 женщина удалила сообщение в фейсбуке. Однако в местных телеграм-каналах остались скриншоты.