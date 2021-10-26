Впоследствии очевидцы обнародовали запись этого инцидента. Оно появилось в сети вечером 25 октября.

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Били коленями и руками

Пока неизвестно, из-за чего возник конфликт. Однако на видео молодой человек в светлой футболке вел себя агрессивно. Там заметно, что его пытаются повалить сразу несколько человек, однако это практически не удается.

Вероятно, из-за этого один из охранников бьет посетителя коленями и руками в голову и корпус. Впоследствии на записи уже показывают другой момент, когда молодой человек лежит, а его выносят из помещения 3 человек.

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Другая драка в заведении города

26 июля сообщили, что в днепровском клубе Bartolomeo избили 2 мужчин, которых впоследствии забрала скорая. Это произошло на танцплощадке, когда вокруг было немало людей.

Следует отметить, что за дракой наблюдали охранники заведения, которые просто не вмешивались. Музыку остановили и включили свет, когда пострадавшие лежали без сознания.